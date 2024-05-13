5 голлівудських прикладів, як носити довге волосся після 50 років

Довге волосся - це не лише про красу, а ще й про енергію та здоров’я жінки. Голлівудські зірки у віці 50+ часто роблять короткі стрижки, але є ті, кому вдається зберегти свої пасма і доводити, що це виглядає дуже красиво.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило зібрати імена голлівудських красунь, які можуть похизуватися довгим та здоровим волоссям.

Демі Мур

У свої 61 популярна акторка не припиняє дивувати та зачаровувать своєю красою світ. Окрім ідеальної стрункої фігури, вона має довгі чорні пасма, які виглядають дуже здоровими та доглянутими.

Демі Мур (фото: Getty images)

Дженніфер Лопес

Джей Ло вважається однією з найкрасивіших та найсексуальніших жінок за 50. А, як відомо, довге волосся додає шарму та здатне омолодити будь-кого. Саме тому акторка у свої 54 має неймовірний вигляд.

Дженніфер Лопес (фото: Getty images)

Ніколь Кідман

Блондинка з довгим волоссям - це просто комбо. І саме Ніколь є володаркою досить довгого блонду. Цей колір та довжина доповнюють її природну красу та доводять, наскільки важливо жінкам зберігати волосся у гарному стані.

Ніколь Кідман (фото: Getty images)

Вера Вонг

Дизайнерка весільних суконь є прикладом того, як у 74 роки жінка може виглядати набагато молодшою. Звісно, важливу роль відіграє вигляд волосся Вери, а у неї воно довге та доглянуте, а це дійсно омолоджує жінок.

Віра Вонг (фото: instagram.com/verawanggang))

Наомі Кемпбелл

Наомі у свої 53 також є володаркою здорових і довгих локонів, які демонструють її здоров’я та красу.

Наомі Кемпбелл (фото: Getty images)