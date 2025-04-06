3 ефективні вправи для формування рук і преса, які завжди робить Дженіфер Еністон

Які вправи радить Дженіфер Еністон?

Зазначимо, що 56-річну зірку вже декілька років тренує особистий тренер Джен Дені Коулман. Саме вона показала, як виконувати вправи. Для цього вам знадобиться набір еластичних стрічок (еспандерів).

Рух номер один зосереджений на зміцненні передньої та задньої частин кора (преса), водночас опрацьовуючи постуральні м’язи.

Друга вправ зміцнює ваші руки й прес, одночасно відкриваючи всю сторону тіла.

Третя вправа націлена на ваші плечі та верхню частину спини, одночасно мобілізуючи ваш хребет.