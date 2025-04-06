3 эффективных упражнения для формирования рук и пресса, которые всегда делает Дженифер Энистон

Какие упражнения советует Дженнифер Энистон?

Отметим, что 56-летнюю звезду уже несколько лет тренирует личный тренер Джен Дэни Коулман. Именно она показала, как выполнять упражнения. Для этого вам понадобится набор эластичных резинок (эспандеров).

Движение номер один сосредоточено на укреплении передней и задней частей кора (пресса), одновременно прорабатывая постуральные мышцы.

Второе упражнение укрепляет ваши руки и пресс, одновременно открывая всю сторону тела.

Третье упражнение нацелено на ваши плечи и верхнюю часть спины, одновременно мобилизуя ваш позвоночник.