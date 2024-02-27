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Дженніфер Еністон натякнула на заручини (фото)

Вівторок 27 лютого 2024 16:33
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Дженніфер Еністон натякнула на заручини (фото) Дженніфер Еністон (фото: instagram.com/interviewmag)
Автор: Юлія Любченко

Дженніфер Еністон з’явилась на церемонії SAG Awards та своєю каблучкою на безіменному пальці викликала чутки про заручини.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль прихильників Еністон.

Дженніфер Еністон спровокувала чутки про заручини

На 30-й щорічній церемонії вручення премії Гільдії кіноакторів США шанувальники помітили на безіменному пальці акторки каблучку з великим діамантом і вирішили, що 55-річна Дженніфер збирається вийти заміж.

Фотографії, які демонструють саме ту каблучку, яка сяяла на фоні її срібної сукні від відомого бренду Celine, але дорогоцінний аксесуар все ж привертав увагу до себе. Тому шанувальники сподіваються, що незабаром акторка може оголосити про свої заручини.

Дженніфер Еністон натякнула на заручини (фото)Дженніфер Еністон натякнула на заручини (фото)

Дженніфер Еністон натякнула на заручини (фото: Getty images)

За офіційною інформацією, Еністон останні 5 років ні з ким не зустрічається, проте останнім часом дуже зблизилася з Девідом Швіммером, це сталося після смерті Меттью Перрі. Було б цікаво, якби все закінчилося весіллям "Росса" і "Рейчел", тим паче актори зізнавалися, що були закохані одне в одного під час зйомок "Друзів".

Однак у минулому Дженніфер вже двічі виходила заміж. Її першим чоловіком став популярний актор Бред Пітт у 2000-му році, після чого вони розлучилися після 5 років шлюбу, і це розлучення стало одним з найгучніших розлучень у Голлівуді.

Потім зірка "Друзів" та "Ранкового шоу" заручилася з Джастіном Теру у 2012-му році, і вони одружилися через три роки, але потім крізь 6 років сімейного життя, пара розлучилася.

Після цього особисте життя акторки стало таємницею для всіх, проте сама вона жодного разу навіть не натякнула на наявність коханого чоловіка у своєму житті. Але після її останнього виходу у світ, залишається лише чекати від Еністон гарних новин.

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