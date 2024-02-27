Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о помолвке

На 30-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США поклонники заметили на безымянном пальце актрисы кольцо с большим бриллиантом и решили, что 55-летняя Дженнифер собирается выйти замуж.

Фотографии, демонстрирующие именно то кольцо, которое сияло на фоне его серебряного платья от известного бренда Celine, но драгоценный аксессуар все же привлекал внимание к себе. Поэтому поклонники надеются, что вскоре актриса может объявить о своей помолвке.

Дженнифер Энистон намекнула на помолвку (фото: Getty images)

По официальной информации, Энистон последние 5 лет ни с кем не встречается, однако в последнее время очень сблизилась с Дэвидом Швиммером, это произошло после смерти Мэттью Перри. Было бы интересно, если бы все закончилось свадьбой "Росса" и "Рейчел", тем более актеры признавались, что были влюблены друг в друга во время съемок "Друзей".

Однако в прошлом Дженнифер уже дважды выходила замуж. Ее первым мужем стал популярный актер Брэд Питт в 2000-м году, после чего они развелись после 5 лет брака, и этот развод стал одним из самых громких разводов в Голливуде.

Затем звезда "Друзей" и "Утреннего шоу" обручилась с Джастином Теру в 2012-м году, и они поженились через три года, но потом через 6 лет семейной жизни, пара развелась.

После этого личная жизнь актрисы стала тайной для всех, но сама она ни разу даже не намекнула на наличие любимого мужчины в своей жизни. Но после ее последнего выхода в свет остается лишь ждать от Энистон хороших новостей.