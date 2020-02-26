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Джеки Чан угодил в больницу: подозревают коронавирус

STYLERЖизнь    26.02.2020 - 17:43
Джеки Чан угодил в больницу: подозревают коронавирус
Джеки Чан (фото: flickr/Luke Rauscher)

Из-за короновируса 65-летний актер Джеки Чан экстренно был доставлен в больницу

Коронавирус 2020, который охватил 15 стран Европы, добрался до знаменитостей. Джеки Чан был экстренно доставлен в больницу с подозрением на 2019-nCoV, пишет испанское издание Sputnik.

Предполагается, что 65-летний актер мог заразиться коронавирусом на одной из частных вечеринок, поскольку одним из гостей был 48-летний сотрудник полиции, у которого диагностировали коронавирус.

Джеки Чан ранее обещал 1 миллион юаней (около 145 тысяч долалров) тому, кто найдет лекарство от COVID-19.

Напомним, что в аэропорту "Киев" медики встречают всех пассажиров, которые прилетают с Италии. Врачи в спецодежде и масках прикладывают к лбам пассажиров бесконтактный инфракрасный термометр, который показывает температуру человека.

Ранее сообщалось о том, что украинка из Италии, которая живет в Ломбардии, шокировала новыми деталями о коронавирусе. Она рассказала, что итальянцы очень злые на СМИ, поскольку считают, что они раздувают панику. Она рассказала, что маски никто не носит, кроме медиков и туристов. При этом в Ломбардии для детей из-за вспышки коронавируса сделали каникулы.

Мы также писали о том, что коронавирус из Италии распространяется в другие страны очень быстро. Так, за один день инфекция попала в четыре страны - Швейцарию, Каталонию (регион Испании), Хорватию и Румынию. При этом зараженные в этих странах люди недавно посещали Италию.

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