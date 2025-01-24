Джефф Безос выглядит в 60 на 40: в чем секрет молодости основателя Amazon

Джеф Безос, основатель Amazon и одна из самых влиятельных фигур в мире бизнеса, удивил всех своей замечательной физической трансформацией. Когда ему исполнилось 60 лет, он показал, что можно переосмыслить себя и поставить здоровье на первое место на любом этапе жизни. Его путь к здоровому образу жизни не только привлек внимание СМИ, но и вдохновил миллионы людей во всем мире.

В чем заключается секрет молодости самого богатого человека мира - рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Спорт и здоровый образ жизни

Одной из ключевых причин впечатляющего вида Джефа Безоса является его дисциплина в отношении физических нагрузок. Бизнесмен уделяет значительное внимание тренировкам: регулярные занятия в тренажерном зале, кардио и силовые упражнения стали неотъемлемой частью его дня. По словам близких, Безос имеет личного тренера, который помогает поддерживать форму.

Кроме физической активности, Джеф придерживается сбалансированного питания. Его диета включает много овощей, белков и полезных жиров, а также исключает обработанные продукты и чрезмерное количество сахара. Известно, что он начал больше уделять внимания здоровому образу жизни после того, как покинул пост генерального директора Amazon.

Сон - ключ к энергии

Безос неоднократно подчеркивал важность качественного сна. В своих интервью он подчеркивает, что старается спать не менее 8 часов в сутки. По его словам, хороший сон позволяет ему принимать более взвешенные решения и поддерживать высокую производительность в течение дня.

Техники снижения стресса

Еще одним секретом его молодости является умение управлять стрессом. Безос отдает предпочтение медитации и регулярным прогулкам на природе. Также он известен своим умением делегировать задачи, что позволяет снизить нагрузку и сохранить эмоциональное равновесие.

Джефу Безосу 60 лет (фото: marca.com)

Личное счастье

Не последнюю роль в его молодости играет личная жизнь. После развода в 2019 году Безос строит отношения с журналисткой Лорен Санчес. Пара часто путешествует и занимается совместными увлечениями, такими как дайвинг и отдых на природе. Счастье в личной жизни, несомненно, добавляет ему энергии и вдохновения.

Забота о внешности

Джефф также не игнорирует современные косметологические процедуры. По слухам, он посещает дерматологов и пользуется антивозрастными средствами. Кроме этого, стиль Безоса заметно изменился за последние годы: его современный гардероб и безупречный вид создают впечатление молодого, энергичного человека.

Секрет молодости Джефа Безоса - это комплексный подход к жизни. Сочетание физической активности, здорового питания, качественного сна, управления стрессом и заботы о внешности позволяют ему оставаться энергичным и выглядеть значительно моложе своего возраста. Его пример доказывает, что инвестиции в себя - это лучшая инвестиция, которая приносит не только хороший вид, но и отличное самочувствие.