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Джеджула честно признался, бил ли беременную жену: "пусть это останется между нами"

Автор: Татьяна Самарук

Жена Андрея Джеджулы обвинила шоумена в домашнем насилии та покинула его. Однако, сам Джеджула отрицает, что поднимал руку на жену.

Об этом шоумен рассказал в программе "Звездный путь" на телеканале "Украина".

По словам шоумена, он отрицает слова жени и говорит, что не поднимал на нее руку. К тому же он отметил, что во время ссор они друг другу много чего говорили, но до побоев не доходило.

"На эмоциях мы много чего говорили друг к другу. Я просто в эту грязь уже больше не хочу нырять. Я ничего не хочу доказывать. Мне это надоело. Каждый из нас и даже телезрители останутся при своем мнении. Вырастет Адель - как мне ей смотреть лишний раз в глаза? Пусть это останется между нами и каждый себе дорисует собственную картину", – сказал Джеджула.

Также он признался, что в семье несколько лет назад уже были проблемы. А именно в 2019 году его жена от него ушла. Причиной стала ревность.

Андрей Джеджула с женой Юлией

Однако, уже через 49 дней она вернулась, и они помирились.

"Я посмотрел - она как будто немного изменилась, мы успокоились. И вот у меня один вопрос – ну, если я настолько плохим был, зачем было второй раз нырять со мной в это болото. У меня объяснение простое – я любил человека. Я носил обручальное кольцо все это время. И когда уже мы начали жить снова вместе, во время первой ссоры, она сняла кольцо, я снял, и не ношу до сих пор", – рассказал Джеджула.

Кроме того, он добавил, что не чувствует себя женатым и это лишь формальность.

Ранее мы сообщали, что Джеджула рассказал о сложностях с женой после рождения дочери.

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Андрей Джеджула