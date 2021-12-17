Джеджула чесно зізнався, чи бив вагітну дружину: "нехай це залишиться між нами"

За словами шоумена, він заперечує слова дружини та каже, що не підіймав на неї руку. До того ж він зазначив, що під час сварок вони один одному багато чого говорили, але до побиття не доходило.

"На емоціях ми багато чого говорили одне до одного. Я просто в цей бруд уже більше не хочу пірнати. Я нічого не хочу доводити. Мені це набридло. Кожен із нас і навіть телеглядачі залишаться при своїй думці. Виросте Адель - як мені їй дивитися зайвий раз у вічі? Нехай це залишиться між нами й кожен собі домалює власну картину", – сказав Джеджула.

Також він зізнався, що у родині кілька років тому вже були проблеми. А саме у 2019 році його дружина від нього пішла. Причиною стали ревнощі.

Андрій Джеджула з дружиною Юлією

Однак, вже через 49 днів вона повернулася та вони помирилися.

"Я подивився - вона ніби трохи змінилася, ми заспокоїлися. І ось у мене одне питання – ну, якщо я настільки поганим був, навіщо було вдруге пірнати зі мною у це болото. У мене пояснення просте – я любив людину. Я носив обручку весь цей час. І коли вже ми почали жити знову разом, під час першої сварки, вона зняла обручку, я зняв, і не ношу до сьогодні", – розповів Джеджула.

Окрім того, він додав, що не почувається одруженим і це лише формальність.