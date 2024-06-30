Джамала заявила, що РФ хоче побудувати санаторій на місці будинку її батьків у Криму: що відомо

Як коментує ситуацію Джамала

Зокрема, під час брифінгу з журналістами артистка виголосила емоційну промову. Вона зазначила, що вже п'ять поколінь її родини страждає від російської агресії. Діти зірки, її маленькі сини та новонароджений малюк, який з'явився на світ лише місяць тому, не були у батьківському домі, проте співачка не втрачає надії, що вони все ж зможуть там побувати.

Джамала зі старшими синами (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Цими днями російська окупаційна влада оголосила, що вони забирають будинок моїх батьків, будинок дідуся, погрожуючи зробити на його місці санаторій для російських військових. Я розумію, що це не просто повідомлення мені, це повідомлення всім кримським татарам, українцям, нескореним: "Будеш говорити - ми тобі закриємо рота!" - прокоментувала цю новину переможниця "Євробачення-2016".

"Мовчати я не можу і не буду! Я б хотіла цього літа бути просто мамою та насолоджуватись своїм немовлям. І я щиро мрію, щоб у кожної дитини ніхто не міг забрати дім чи прийти в цей дім без дозволу. Тому я обираю не боятися, а боротися!" - також зауважила вона.

Крім того, знаменитість згадала про викрадення росіянами українських дітей, яких потрібно якнайшвидше повертати додому.

Джамала висловилася про привласнення росіянами майна її батьків (Фото: скриншот)

Реакція колег, у числі яких - Софія Ротару

Колеги виконавиці вже відреагували на її допис, у тому числі й співачка Софія Ротару, яка зіштовхнулася з подібною ситуацією. У Криму у неї, як відомо, був готель "Софія", який росіяни також нахабно привласнили.

Тоді зазначалося, що артистка планувала продати нерухомість, проте їй так і не вдалося це зробити, оскільки вона теж лишилася без майна на окупованих територіях.

Як заявлялося російськими ЗМІ, окупаційна влада планувала продати готель Ротару подібно до розіграшу житла Володимира Зеленського - його нерухомість на півострові також незаконно продали за 17,4 млн грн (44 356 млн рублів).

Росіяни заявляли, що, мовляв, у такий спосіб хочуть "покарати" Софію Михайлівну за те, що вона підтримує Україну.

Готель "Вілла Софія" (Фото: villa-sofia.com.ua)

Що стосується Джамали, то, окрім привласнення майна, росіяни оголошували співачку у розшук, повідомляли їй про заочний арешт, а також заборонили в'їзд до країни-агресорки на 50 років.