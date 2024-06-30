Джамала заявила, что РФ хочет построить санаторий на месте дома ее родителей в Крыму: что известно

Как комментирует ситуацию Джамала

В частности, во время брифинга с журналистами артистка произнесла эмоциональную речь. Она отметила, что уже пять поколений ее семьи страдают от российской агрессии. Дети звезды, ее маленькие сыновья и новорожденный малыш, появившийся на свет всего месяц назад, не были в родительском доме, однако певица не теряет надежды, что они все-таки смогут там побывать.

Джамала со старшими сыновьями (Фото: instagram.com/jamalajaaa)

"На днях российские оккупационные власти объявили, что они забирают дом моих родителей, дом дедушки, угрожая сделать на его месте санаторий для российских военных. Я понимаю, что это не просто сообщение мне, это сообщение всем крымским татарам, украинцам, непокоренным: "Будешь говорить - мы тебе закроем рот!" - прокомментировала эту новость победительница "Евровидения-2016".

"Молчать я не могу и не буду! Я бы хотела этим летом быть просто мамой и наслаждаться своим младенцем. И я искренне мечтаю, чтобы у каждого ребенка никто не мог забрать дом или прийти в этот дом без разрешения. Поэтому я выбираю не бояться, а бороться!" - также заметила она.

Кроме того, знаменитость вспомнила о похищении россиянами украинских детей, которых нужно поскорее возвращать домой.

Джамала высказалась о присвоении россиянам имущества ее родителей (Фото: скриншот)

Реакция коллег, в числе которых - София Ротару

Коллеги исполнительницы уже отреагировали на ее публикацию, в том числе и София Ротару, которая столкнулась с подобной ситуацией. В Крыму у нее, как известно, была гостиница "София", которую россияне так же нагло присвоили.

Тогда говорилось, что артистка планировала продать недвижимость, однако ей так и не удалось это сделать, поскольку она осталась без имущества на оккупированных территориях.

Как заявлялось российскими СМИ, оккупационные власти планировали продать отель Ротару подобно розыгрышу жилья Владимира Зеленского - его недвижимость на полуострове также незаконно продали за 17,4 млн грн (44 356 млн рублей).

Россияне заявляли, что таким образом хотят "наказать" Софию Михайловну за то, что она поддерживает Украину.

Отель "Вилла София" (Фото: villa-sofia.com.ua)

Что касается Джамалы, то, кроме присвоения имущества, россияне объявляли певицу в розыск, сообщали ей о заочном аресте, а также запретили въезд в страну-агрессора на 50 лет.