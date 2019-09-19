Джамала уйдет со сцены, чтобы снова родить

Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала сделает паузу в певческой карьере перед рождением второго ребенка

Джамала готова взять творческую паузу. Но сделает это победительница Евровидения 2016 только тогда, как забеременеет во второй раз. Об этом певица сказала в интервью "Ранок з Україною".

Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Отметим, что 2019 год в карьере Джамалы особый - певица празднует десять лет на сцене. Сейчас артистка готовится к туру по 10 городам Украины. С особым волнением популярная певица говорит о новые дуэты и тур, потому что понимает - потом нескоро сможет порадовать поклонников, так как хочет больше времени посвятить мужу Бекиру.

"Я думаю, что сделаю перерыв для того, чтобы снова родить. Мы будем с радостью ждать пополнения, потому что мне очень хотелось бы иметь большую семью. Например, у моей мамы в семье было 7 детей, а у папы 2 - он и сестра", - признается звезда.

Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Хоть Джамала и обожает дело, которому посвятила жизнь, пропускать то, как растет ее ребенок, она не хочет.

"Сейчас, например, я очень скучаю, когда уезжаю в отпуск или в туры - долго не вижу своего Эмира. И я думаю, что это основной момент, который меня действительно расстраивает. Но брать его с собой не могу, потому что для него это тяжело. Но не переживайте, у него все хорошо - с ним отец, родители моего мужа - они просто невероятные няни", - рассказала певица.

Сын Джамалы (фото: instagram.com/jamalajaaa)

И хотя муж Джамалы младше ее на восемь лет, певица говорит: мудрости ему не занимать. Почти все потенциальные ссоры переводит в тихие семейные обсуждения.

"Я очень темпераментная, импульсивная, бывает, иногда жалею о том, что сказала. Бекир более взвешенный и он спокойнее - держит все в себе… И, если у нас есть какой-то вопрос, мы его очень спокойно обсуждаем", - поделилась Джамала.

Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)