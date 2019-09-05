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В нежной блузе и спортивках: Джамала удивила смелым образом из Лондона

Lite » Мода 05.09.2019 - 12:27
В нежной блузе и спортивках: Джамала удивила смелым образом из Лондона
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Теперь поклонники Джамалы застыли в предвкушении нового проекта певицы

Джамала продолжает засыпать поклонников яркими кадрами со своей недавней поездки в Лондон. При этом украинская исполнительница призналась, что это путешествие было для нее неожиданным! И хотя певица улетела в Лондон по рабочему визиту, она также находила время для изучения этого города. К примеру, Джамала прогулялась по территории средневекового замка в Лондоне, откуда сделала серию фото.

Теперь же певица показала новый образ. И кроме того, также заинтриговала поклонников “загадочной” датой.

Так, на своей страничке в сети instagram Джамала опубликовала новую серию фото. На снимках среди городского пейзажа исполнительница позирует в весьма необычном образе. На Джамале - синие спортивные штаны с лампасами черного и белого цвета. При этом в спортивные штаны заправлена белоснежная воздушная блуза с объемными рукавами. На одну руку небрежно наброшена черная спортивная куртка. А на ногах - удобные белые кроссовки.

В нежной блузе и спортивках: Джамала удивила смелым образом из Лондона

В нежной блузе и спортивках: Джамала удивила смелым образом из Лондона

Стильная Джамала в Лондоне (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Свой пост певица сопроводила “загадочной” подписью, в которой указала дату.

“06.09.2019! Предствлю перший подарунок для фанів цієї осені. Запам’ятайте цей пост”, - подписала кадры певица.

Быть может, на эту дату певица планирует запуск новой песни или же концерт. Хотя в предыдущем посте Джамала писала о поездке в Лондон следующее:

“Все для роботи над вибуховим проектом, про який нічого поки вам не розповім”.

Поклонники Джамалы тут же принялись комментировать ее новый пост и наряд:

  • “Красавица, всегда шикарные неординарные наряды!”
  • “Така завжди стильна”
  • “Тобі личить Лондон!”
  • “Яка краса!”
  • “Ждеееем”
  • “Божебожебожебожебоже, фанат сейчас разрыдается! Как же я жду безумно, ааааааааааааааа”

В нежной блузе и спортивках: Джамала удивила смелым образом из Лондона

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

В нежной блузе и спортивках: Джамала удивила смелым образом из Лондона

Скриншот поста: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала растрогала сеть душевным фото с сыночком. Певица обратилась к малышу с эмоциональной речью. При этом пост Джамалы был посвящен теме 1 сентября. Исполнительница отметила, что ее сына также ждет в будущем волнение первоклассника. Но пока что он "может сходить с ума - весь мир для него".

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Новости Украины певецДжамала
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