"Семки есть?" Джамала вызвала спор в сети перевоплощением в "девушку с района"

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Джамала предложила выбрать лучший образ

Джамала преподнесла своим поклонникам неожиданно смелый “модный вызов”. На своей странице в сети instagram популярная украинская певица опубликовала серию фото, на которых она позирует, скажем так, в “смелых образах”. На исполнительнице - спортивные костюмы. Не удивительно, что и саму Джамалу, и ее поклонников результат такой фотосъемки подтолкнул к мысли, что певица позирует в образе “девушки с района”. Еще более впечатляюще эти образы смотрятся на фоне недавнего ультрастильного выхода певицы - в летнем платье с питоновым принтом. Тогда свой образ певица дополнила кислотными босоножками.

Теперь же Джамала восхищает своим новым смелым перевоплощением. На серии снимков певица позирует в спортивных нарядах.

Первый образ - розовый спортивный костюм и черный топ. Второй образ - такой же черный топ, но в сочетании с синими спортивными штанами, которые дополнительно декорированы белой и черной полосками. Волосы исполнительницы заплетены в косы. На ногах - фиолетовые кроссовки.

Примечательна и другая особенность этих кадров. Ведь фотосессия проходила на балконе одной из столичных многоэтажек. Певица позирует на фоне старой голубой плитки. Что также добавляет большей атмосферности фото.

Джамала в новой стильной фотосессии (фото: instagram.com/jamalajaaa)

При этом певица сама в замешательстве и предлагает поклонникам выбрать лучший, по их мнению, образ.

“Друзі, без вас цього разу просто не обійтись. Який лук обрати?” - просит помощи Джамала.

А вот в разделе сториз на своей страничке певица опубликовала еще больше фото. И сопроводила их забавными комментариями.

Джамала в новой стильной фотосессии (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники певицы также поспешили оставить первые комментарии:

“Все 2 лука классные, но больше мне понравился первый”

“Оба красивые, но первый красивее”

“Не делайте этого! Вы же ещё так молоды)”

“Але в другому немає куртки! Я за другий варік”

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала откровенно призналась, что именно ей следовало бы начать делать раньше. Певица также дала мощный мотивационный толчок начинающим артистам, за что поклонники были ей очень признательны.

А до этого Джамала призналась, что ее годовалый сын Эмир-Рахман уже выучил первую песню. Однако это вовсе не композиция его звездной мамы! Любимая песня мальчика - хит рэп-исполнительницы Alyona Alyona. Джамала лаконично отметила - "Ревную".