Джамала та Монатік обʼєдналися, щоб підтримати ментальне здоровʼя під час війни (відео)

Так, артисти об’єдналися, щоб передати важливе соціальне та ментальне повідомлення.

Зі слів Джамали, коли виникла ідея пісні й вона написала свою частину, одразу подумала, що це має бути дует тільки з MONATIK.

"У мене так буває дуже рідко: до цього лише з Андрієм Хливнюком, alyona alyona, Дмитром Шуровим (Pianoбой) та DakhaBrakha. Однак цього разу, я переживала, тому що, на мій погляд, пісня не дуже характерна для Діми. Але, я покликала його, а він почув й дописав свою частину, яка додала певного руху пісні в цілому. Мені здається що у нас вийшла класна синергія", - згадала виконавиця.

Jamala та MONATIK (фото: Михайло Федорак)

У кліпі до пісні "КЛИЧУ", режисером якого став креативний директор Євробачення-2023 від України Герман Нєнов, Jamala та MONATIK виступають у ролі символічних янголів-охоронців.

Герман Нєнов (фото: Андрій Харламов)

Вони приходять на допомогу героям у найважчі моменти - тоді, коли ті натискають умовну “кнопку підтримки”. Через музику янголи допомагають героям подолати біль і розгубленість, повертаючи їм сили й віру в себе.

Протягом історії герої проходять власні випробування, знаходять сили впоратися зі своїми емоціями й отримують своєрідну арттерапію від артистів. У фіналі вони наважуються звернутися до тих, кого раніше боялися або соромилися покликати на допомогу.

Зазначимо, що якщо для MONATIK це перша співпраця з режисером Герман Нєнов, то для Jamala вже друга.