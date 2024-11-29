Джамала и Монатик объединились, чтобы поддержать ментальное здоровье во время войны (видео)

Так, артисты объединились, чтобы передать важное социальное и ментальное сообщение.

По словам Джамалы, когда возникла идея песни и она написала свою часть, сразу подумала, что это должен быть дуэт только с MONATIK.

"У меня так бывает очень редко: до этого только с Андреем Хлывнюком, alyona alyona, Дмитрием Шуровым (Ріапобой) и DakhaBrakha. Однако на этот раз, я переживала, потому что, на мой взгляд, песня не очень характерна для Димы. Но, я позвала его, а он услышал и дописал свою часть, которая добавила определенного движения песне в целом. Мне кажется, что у нас получилась классная синергия", - вспомнила исполнительница.

Jamala и MONATIK (фото: Михаил Федорак)

В клипе к песне "КЛИЧУ", режиссером которого стал креативный директор Евровидения-2023 от Украины Герман Ненов, Jamala и MONATIK выступают в роли символических ангелов-хранителей.

Герман Ненов (фото: Андрей Харламов)

Они приходят на помощь героям в самые трудные моменты - тогда, когда те нажимают условную "кнопку поддержки". Через музыку ангелы помогают героям преодолеть боль и растерянность, возвращая им силы и веру в себя.

На протяжении истории герои проходят собственные испытания, находят силы справиться со своими эмоциями и получают своеобразную арт-терапию от артистов. В финале они решаются обратиться к тем, кого раньше боялись или стеснялись позвать на помощь.

Отметим, что если для MONATIK это первое сотрудничество с режиссером Герман Ненов, то для Jamala уже второе.