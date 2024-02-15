Джамала повідомила сумну новину: "Дякую, що була нашою родиною"

Джамала повідомила про горе в родині

Джамала виклала щемливий допис у соціальну мережу, яким розчулила не лише своїх колег, а ще й фоловерів. Річ в тому, що Джамала повідомила новину про смерть її собаки - померанського шпіца.

"Дякую тобі, що була нашою родиною. Вибач, що таке життя… війна. Ти була справжньою любов’ю для нас", - написала співачка.

Джамала супроводила цей допис багатьма фотографіями з песиком, який був членом родини, адже на кадрах зірки видно, як сильно її любили і діти, і чоловік, і сама артистка.

Не дивно, що жінка присвятила домашньому улюбленцю цілий допис, адже собака - це повноцінний друг, який любить тебе просто за те, що ти є і нічого не вимагає. Їй просто потрібна увага та любов.

Джамала повідомила про горе у родині (фото: instagram.com/jamalajaaa)

У коментарях Джамалу підтримали колеги, друзі та підписники щирими словами:

"Манюня, така ж сама історія…завжди в серденьку"

"Мої співчуття, Джа. Як шкода... Бадушка, манюня, мʼяких тобі хмаринок на небі"

"Мала радість познайомитися і погратися, співчуваю, обіймаю"

"Бажаю Вам, Джамала, народити здорову, гарну дівчинку! Будьте здорові"

"Боже, Баду… Як шкода, яка вона була класна… Мої співчуття"

"Дуже боляче, коли йдуть ці хутряні клубочки безмежної любові"

"Співчуваю! Домашні улюбленці - повноцінні члени сімʼї і дуже шкода, коли вони помирають"

"Маленька біла хмаринка, першою зустрічала на порозі… співчуваю"

"Боже, скільки сліз виплеканих за цими хвостиками… як шкода, що їм відведено так мало часу з нами"

"Співчуваю, тримайтеся, Джамала, дуже шкода"

"Тримайтеся, Джамало".

Джамала повідомила про горе у родині (фото: instagram.com/jamalajaaa)