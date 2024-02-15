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Джамала повідомила сумну новину: "Дякую, що була нашою родиною"

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Юлія Любченко

Українська співачка Джамала повідомила невтішну новину, яка стала трагедією для всієї родини.

Про те, що сталося у сім’ї Джамали, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис зірки.

Джамала повідомила про горе в родині

Джамала виклала щемливий допис у соціальну мережу, яким розчулила не лише своїх колег, а ще й фоловерів. Річ в тому, що Джамала повідомила новину про смерть її собаки - померанського шпіца. 

"Дякую тобі, що була нашою родиною. Вибач, що таке життя… війна. Ти була справжньою любов’ю для нас", - написала співачка. 

Джамала супроводила цей допис багатьма фотографіями з песиком, який був членом родини, адже на кадрах зірки видно, як сильно її любили і діти, і чоловік, і сама артистка. 

Не дивно, що жінка присвятила домашньому улюбленцю цілий допис, адже собака - це повноцінний друг, який любить тебе просто за те, що ти є і нічого не вимагає. Їй просто потрібна увага та любов. 

Джамала повідомила про горе у родині (фото: instagram.com/jamalajaaa)

У коментарях Джамалу підтримали колеги, друзі та підписники щирими словами:

  • "Манюня, така ж сама історія…завжди в серденьку"
  • "Мої співчуття, Джа. Як шкода... Бадушка, манюня, мʼяких тобі хмаринок на небі"
  • "Мала радість познайомитися і погратися, співчуваю, обіймаю"
  • "Бажаю Вам, Джамала, народити здорову, гарну дівчинку! Будьте здорові"
  • "Боже, Баду… Як шкода, яка вона була класна… Мої співчуття"
  • "Дуже боляче, коли йдуть ці хутряні клубочки безмежної любові"
  • "Співчуваю! Домашні улюбленці - повноцінні члени сімʼї і дуже шкода, коли вони помирають"
  • "Маленька біла хмаринка, першою зустрічала на порозі… співчуваю"
  • "Боже, скільки сліз виплеканих за цими хвостиками… як шкода, що їм відведено так мало часу з нами"
  • "Співчуваю, тримайтеся, Джамала, дуже шкода"
  • "Тримайтеся, Джамало".

Джамала повідомила про горе у родині (фото: instagram.com/jamalajaaa)

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Джамаладомашні тариниспіваки