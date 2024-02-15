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Джамала сообщила печальную новость: "Спасибо, что была нашей семьей"

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Юлия Любченко

Украинская певица Джамала сообщила нелестную новость, которая стала трагедией для всей семьи.

О том, что произошло в семье Джамалы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram- сообщение звезды.

Джамала сообщила о горе в семье

Джамала выложила щемящее сообщение в социальную сеть, которым растрогала не только своих коллег, но и фолловеров. Дело в том, что Джамала сообщила новость о смерти ее собаки - померанского шпица.

"Благодарю тебя, что была нашей семьей. Извини, что такое жизнь… война. Ты была настоящей любовью для нас", - написала певица.

Джамала сопровождала это сообщение многими фотографиями с собачкой, которая была членом семьи, ведь на кадрах звезды видно, как сильно ее любили и дети, и муж, и сама артистка.

Неудивительно, что женщина посвятила домашнему любимцу целое сообщение, ведь собака - это полноценный друг, который любит тебя просто за то, что ты есть и ничего не требует. Ей просто нужно внимание и любовь.

Джамала сообщила о горе в семье (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях Джамалу поддержали коллеги, друзья и подписчики искренними словами:

  • "Манюня, такая же история… всегда в сердечке"
  • "Мои соболезнования, Джа. Как жаль... Бадушка, манюня, мягких тебе туч на небе"
  • "Малая радость познакомиться и поиграть, сочувствую, обнимаю"
  • "Желаю Вам, Джамала, родить здоровую, красивую девочку! Будьте здоровы"
  • "Боже, Баду… Как жаль, как она была классна… Мои соболезнования"
  • "Очень больно, когда идут эти меховые клубочки безграничной любви"
  • "Сочувствую! Домашние любимцы - полноценные члены семьи и очень жаль, когда они умирают"
  • "Маленькое белое облако, первым встречало на пороге… сочувствую"
  • "Боже, сколько слез вылепленных за этими хвостиками… как жаль, что им отведено так мало времени с нами"
  • "Сочувствую, держитесь, Джамала, очень жаль"
  • "Держитесь, Джамало".

Джамала сообщила о горе в семье (фото: instagram.com/jamalajaaa)

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Джамаладомашні тариниспіваки