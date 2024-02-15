Джамала сообщила печальную новость: "Спасибо, что была нашей семьей"

Украинская певица Джамала сообщила нелестную новость, которая стала трагедией для всей семьи.
О том, что произошло в семье Джамалы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram- сообщение звезды.
Джамала выложила щемящее сообщение в социальную сеть, которым растрогала не только своих коллег, но и фолловеров. Дело в том, что Джамала сообщила новость о смерти ее собаки - померанского шпица.
"Благодарю тебя, что была нашей семьей. Извини, что такое жизнь… война. Ты была настоящей любовью для нас", - написала певица.
Джамала сопровождала это сообщение многими фотографиями с собачкой, которая была членом семьи, ведь на кадрах звезды видно, как сильно ее любили и дети, и муж, и сама артистка.
Неудивительно, что женщина посвятила домашнему любимцу целое сообщение, ведь собака - это полноценный друг, который любит тебя просто за то, что ты есть и ничего не требует. Ей просто нужно внимание и любовь.
Джамала сообщила о горе в семье (фото: instagram.com/jamalajaaa)
В комментариях Джамалу поддержали коллеги, друзья и подписчики искренними словами:
Джамала сообщила о горе в семье (фото: instagram.com/jamalajaaa)
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