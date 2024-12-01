Джамала назвала співачок, які могли б гідно представити Україну на Євробаченні-2025

Так, Джамала відправила б на Євробачення-2025 Юлію Саніну, KOLA або ж TAYANNA.

"Я б хотіла побачити на Євробаченні і Юлю Саніну, і KOLA, і TAYANNA. Знаєте, це не моя фраза, але… Коли не знаємо, що співати, посилайте дівчат, які вміють співати", - поділилася виконавиця.

TAYANNA, Cаніна, KOLA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak, instagram.com/the_hardkiss, instagram.com/kola__official)

Джамала також висловила свою думку щодо діяльності Тіни Кароль, яка цього року взяла на себе роль продюсерки Національного відбору.

Співачка відзначила, що її колега має значний досвід участі в різних конкурсах та великий сценічний стаж.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Окрім того, зірка зауважила, що Тіна докладає багато зусиль, аби організувати відбір на найвищому рівні. На її переконання, вона успішно впорається з цим завданням.

"Я точно знаю, що вона багато працює для того, щоб шоу мало чудовий вигляд. У неї чудовий досвід у конкурсах, у сольному виконанні. Тому, я думаю, що все буде класно", - сказала Джамала.

Коли пройде Нацвідбор на Євробачення-2025

Фінал Національного відбору на Євробачення-2025 відбудеться в Україні 8 лютого.

За інформацією Суспільного, у 2024 році участь вирішили взяти 369 виконавців. Примітно, що кількість пісень перевищила кількість учасників, адже цього року було дозволено надсилати більше одного треку. Загалом організатори отримали 374 композиції.

Серед претендентів - 232 сольні виконавці та 72 музичні колективи. Цікаво, що цього року заявки надходили не лише з України, але й із-за кордону. Свої пісні запропонували артисти зі Швеції, Німеччини, Польщі, США, Франції, Іспанії та Великої Британії.

Із загальної кількості у 369 претендентів лише 20 артистів отримають шанс змагатися за можливість представити Україну. Відбір цієї двадцятки проходитиме через етап прослуховувань. До фінальної стадії змагання дійдуть лише 9 виконавців або музичних колективів.

Перелік фіналістів планують оприлюднити до 17 січня 2025 року. Водночас вже відомі імена кількох артистів, які підтвердили свою участь у Національному відборі. Серед них співачка СолоХа, музичний колектив Ziferblat і виконавець ENLEO.

А ось саме Євробачення наступного року відбудеться в Базелі, Швейцарія. Півфінали заплановані на 13 та 15 травня, а 17 травня очікується гранд-фінал шоу.