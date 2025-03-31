Джамала дасть грандіозний концерт у Києві. Її культовий альбом оживе у супроводі оркестру!

14 травня у Києві, в Жовтневому палаці, відбудеться унікальний концерт Джамали, присвячений роковинам депортації кримськотатарського народу. Співачка вперше виконає свій альбом "QIRIM" у супроводі Національного симфонічного оркестру України та народних солістів.
Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис в Instagram-акаунті артистки.
За словами зірки, цей вечір стане не просто музичною подією, а справжньою подорожжю в історію, культуру та душу Кримського півострова.
Співачка представить особливі аранжування, що поєднують традиційне звучання з сучасною музичною стилістикою.
"Концерт QIRIM - це унікальний шанс почути наживо музику, що продовжує розповідати світові про дивовижну культуру. Це можливість почути голос Криму, його пісні, які передаються з покоління в покоління. Для мене це дуже особливий момент, адже це буде перший великий концерт QIRIM з моменту його презентації. Не можу дочекатися, щоб розділити цю подію з вами!" - ділиться Джамала.
Джамала (фото: пресслужба)
Зауважимо, що альбом QIRIM, який отримав Шевченківську премію-2024, - це культурний і громадянський маніфест, що відтворює забуті або переписані історії Криму. 14 унікальних старовинних пісень об'єднують півострів у єдине музичне полотно, відкриваючи його багатогранність.
Джамала (фото: пресслужба)
Музика QIRIM вже підкорила світові сцени, зокрема "Євробачення-2023". У квітні 2024 року альбом вийшов на вінілі, а кліп "ARAFAT DAĞINDAN" став найдовшим в історії української музики. Його кінематографічна якість була відзначена нагородою "Кліп року" від MEGOGO MUSIC AWARDS, а також перемогами на Munich Music Video Awards (MMVA) у Німеччині та International Music Video Awards (IMVA) в Угорщині.
Квитки на концерт можна придбати на Concert.ua за посиланням. Їхня вартість стартує від 590 грн.
Це збірка кримськотатарських народних пісень, які Джамала відшукала та інтерпретувала. Його мета - відродити та популяризувати кримськотатарську культуру, яка зазнала дискримінації у радянські часи (і продовжує утискатися сьогодні вже російською окупаційною владою).
Альбом є своєрідним музичним атласом Криму, що відображає його різноманітні регіони та традиції, а також символом культурного опору та надії на повернення окупованого півострова.
Платівка була визнана "Альбомом року-2023" за версією європейського видання Beehype, а також два роки поспіль входила до списку найкращих у світі за версією World Music Charts Europe.
У квітні 2024 року "QIRIM" вийшов у форматі подвійного вінілу - унікальні платівки, оформлені у вигляді книги.
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