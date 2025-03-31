Джамала дасть грандіозний концерт у Києві. Її культовий альбом оживе у супроводі оркестру!

За словами зірки, цей вечір стане не просто музичною подією, а справжньою подорожжю в історію, культуру та душу Кримського півострова.

Співачка представить особливі аранжування, що поєднують традиційне звучання з сучасною музичною стилістикою.

"Концерт QIRIM - це унікальний шанс почути наживо музику, що продовжує розповідати світові про дивовижну культуру. Це можливість почути голос Криму, його пісні, які передаються з покоління в покоління. Для мене це дуже особливий момент, адже це буде перший великий концерт QIRIM з моменту його презентації. Не можу дочекатися, щоб розділити цю подію з вами!" - ділиться Джамала.



Джамала (фото: пресслужба)

Зауважимо, що альбом QIRIM, який отримав Шевченківську премію-2024, - це культурний і громадянський маніфест, що відтворює забуті або переписані історії Криму. 14 унікальних старовинних пісень об'єднують півострів у єдине музичне полотно, відкриваючи його багатогранність.



Джамала (фото: пресслужба)

Музика QIRIM вже підкорила світові сцени, зокрема "Євробачення-2023". У квітні 2024 року альбом вийшов на вінілі, а кліп "ARAFAT DAĞINDAN" став найдовшим в історії української музики. Його кінематографічна якість була відзначена нагородою "Кліп року" від MEGOGO MUSIC AWARDS, а також перемогами на Munich Music Video Awards (MMVA) у Німеччині та International Music Video Awards (IMVA) в Угорщині.

Квитки на концерт можна придбати на Concert.ua за посиланням. Їхня вартість стартує від 590 грн.

Що відомо про альбом "QIRIM"

Це збірка кримськотатарських народних пісень, які Джамала відшукала та інтерпретувала. Його мета - відродити та популяризувати кримськотатарську культуру, яка зазнала дискримінації у радянські часи (і продовжує утискатися сьогодні вже російською окупаційною владою).

Альбом є своєрідним музичним атласом Криму, що відображає його різноманітні регіони та традиції, а також символом культурного опору та надії на повернення окупованого півострова.

Платівка була визнана "Альбомом року-2023" за версією європейського видання Beehype, а також два роки поспіль входила до списку найкращих у світі за версією World Music Charts Europe.

У квітні 2024 року "QIRIM" вийшов у форматі подвійного вінілу - унікальні платівки, оформлені у вигляді книги.

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