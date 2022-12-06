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"Спасибо, что защищаете маму": 4-летний сын Тарабаровой трогательно обратился к ВСУ

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Вторник 06 декабря 2022 16:58
"Спасибо, что защищаете маму": 4-летний сын Тарабаровой трогательно обратился к ВСУ Сын Светланы Тарабаровой обратился в ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В День Вооруженных сил Украины, который ежегодно отмечается 6 декабря, 4-летний сын певицы Светланы Тарабаровой обратился к военным и поделился совсем не детскими мыслями.

Видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

Что сказал мальчик ВСУ

Отметим, что Тарабарова сейчас ждет третьего малыша и воспитывает 4-летнего сына Ивана и 2-летнюю дочь Марию.

Ваня поблагодарил военных за то, что они защищают Украину.

"Благодарю наших защитников за то, что защищаете мою собачку, мою сестру, папу и маму, наш дом. И нашу Украину. Ура!" - сказал Иван.

Также Светлана дополнила, что это искренние слова мальчика, который верит в победу Украины.

"Благодарю всех воинов за справедливость, за смелость, за будущее", - отметила певица.

&quot;Спасибо, что защищаете маму&quot;: 4-летний сын Тарабаровой трогательно обратился к ВСУСветлана Тарабарова с детьми (instagram.com/tarabarova)

Недавно Тарабарова рассказывала о реакции родных на ее третью беременность.

Также певица со слезами на глазах рассказала о финансовых проблемах.

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Светлана Тарабарова