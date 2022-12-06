"Спасибо, что защищаете маму": 4-летний сын Тарабаровой трогательно обратился к ВСУ

В День Вооруженных сил Украины, который ежегодно отмечается 6 декабря, 4-летний сын певицы Светланы Тарабаровой обратился к военным и поделился совсем не детскими мыслями.

Видео звезда опубликовала на своей странице в Instagram .

Что сказал мальчик ВСУ

Отметим, что Тарабарова сейчас ждет третьего малыша и воспитывает 4-летнего сына Ивана и 2-летнюю дочь Марию.

Ваня поблагодарил военных за то, что они защищают Украину.

"Благодарю наших защитников за то, что защищаете мою собачку, мою сестру, папу и маму, наш дом. И нашу Украину. Ура!" - сказал Иван.

Также Светлана дополнила, что это искренние слова мальчика, который верит в победу Украины.

"Благодарю всех воинов за справедливость, за смелость, за будущее", - отметила певица.

Светлана Тарабарова с детьми (instagram.com/tarabarova)