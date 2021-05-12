"Дякую, Львiв!" Макаревич с 36-летней женой устроили романтическую прогулку по городу

"Дякую, Львів!" - написал на украинском языке в своем Instagram Макаревич после концерта, который дал в городе.

Макаревич побывал с концертом во Львове (instagram.com/andrey_makarevich_official)

До этого фронтмен "Машины времени" успел побывать в Тернополе, Хмельницком, Ровно, Черновцах, Каменце-Подольском, Ивано-Франковске. Он говорит, что восхищен украинскими городами.

"Я, признаться, ожидал увидеть все-таки некоторое захолустье - маленькие города по 200 000 человек. А увидел великолепную (и прекрасно отреставрированную) архитектуру, стильные рестораны, чистоту", - написал рокер несколько дней назад.

Его молодая супруга также поделилась впечатлениями о поездке на своей Facebook-странице.

"Львов прекрасен настолько, что и писать ничего не хочется. Зато есть и пить - очень даже!" - подписала Эйнат кадры.

Фото: Макаревич с женой восхищается Львовом (facebook.com/einat.klein2)

нтересно, что четвертая официальная жена Андрея Макаревича родилась в Киеве, как Инна Калинина.