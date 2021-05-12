"Дякую, Львів!" Макаревич з 36-річною дружиною влаштували романтичну прогулянку містом

"Дякую, Львів!" - написав українською мовою у своєму Instagram Макаревич після концерту, який дав у місті.

Макаревич побував з концертом у Львові (instagram.com/andrey_makarevich_official)

До цього фронтмен "Машины времени" встиг побувати в Тернополі, Хмельницькому, Рівному, Чернівцях, Кам'янці-Подільському, Івано-Франківську. Він каже, що захоплений українськими містами.

"Я, зізнатися, очікував побачити все-таки деяке захолустя - маленькі міста по 200 000 людей. А побачив чудову (і прекрасно відреставровану) архітектуру, стильні ресторани, чистоту", - написав рокер кілька днів тому.

Його молода дружина також поділилася враженнями про поїздку на своїй Facebook-сторінці.

"Львів прекрасний настільки, що і писати нічого не хочеться. Зате їсти і пити - дуже навіть!"- підписала Ейнат кадри.

Фото: Макаревич з дружиною захоплюється Львовом (facebook.com/einat.klein2)

Цікаво, що четверта офіційна дружина Андрія Макаревича народилася в Києві, як Інна Калініна.