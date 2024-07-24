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"Дякуємо, що живі". Сергій Бабкін разом з дружиною опинилися в епіцентрі вибухів у Харкові

Сергій Бабкін та його дружина (фото: instagram.com/babkin_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Сергій Бабкін та його дружина Сніжана днями повернулися до України. Подружжя одразу відправилося у рідне місто Харків, куди сьогодні вранці, 24 липня, вдарили російські окупанти. Пара опинилася в епіцентрі вибухів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram коханої виконавця.

Деталі

Так, Сергій та Сніжана разом із друзями орендували у Харкові будинок. Поруч з ним була розташована ще одна домівка, куди і влучив ворожий снаряд.

Бабкіна каже, що одразу почалася пожежа і повилітало скло.

"Ми з друзями орендували будинок на ніч. На цій території був ще один за п'ять метрів від нашого. Другий будинок орендували дві пари. Сьогодні (24 липня – прим. ред.) о п'ятій ранку прилетіла С-300 в будинок поруч", - поділилася Сніжана.

"Ми прокинулись від страшного звуку. Полетіло скло, дим, вогонь. Через 10 хвилин приїхало багато поліції, пожежники. Нам всім неймовірно пощастило! Досі шум у голові. Дякуємо, що живі", - шокувала вона.

Сергій та Сніжана Бабкіни потрапив під обстріл у Харкові (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Варто зазначити, що Сергій Бабкін з початку великої війни із сім'єю проживає в Німеччині.

Нещодавно він разом із дружиною повернувся до Харкова і зустрівся з сім’єю.

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