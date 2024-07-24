"Спасибо, что живы". Сергей Бабкин вместе с женой оказались в эпицентре взрывов в Харькове

Подробности

Так, Сергей и Снежана вместе с друзьями арендовали в Харькове дом. Рядом с ним был расположен еще один дом, куда и попал вражеский снаряд.

Бабкина говорит, что сразу начался пожар и повылетало стекло.

"Мы с друзьями арендовали дом на ночь. На этой территории был еще один в пяти метрах от нашего. Второй дом арендовали две пары. Сегодня (24 июля - прим. ред.) в пять утра прилетела С-300 в дом рядом", - поделилась Снежана.

"Мы проснулись от страшного звука. Полетели стекла, дым, огонь. Через 10 минут приехало много полиции, пожарные. Нам всем невероятно повезло! До сих пор шум в голове. Спасибо, что живы", - шокировала она.

Сергей и Снежана Бабкины попали под обстрел в Харькове (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Стоит отметить, что Сергей Бабкин с начала войны с семьей проживает в Германии.

Недавно он вместе с женой вернулся в Харьков и встретился с семьей.