Братья-близнецы из Украины совершили двойной суицид под Москвой: детали трагедии

Украинцы совершили самоубийство под Москвой (Коллаж РБК-Украина)

Братья-близнецы из Украины совершили самоубийство в подмосковном поселке

В России, в подмосковном поселке Ровки, обнаружили двух мужчин – граждан Украины, которые покончили жизнь самоубийством. Детали трагедии сообщили в Telegram-канале Mash.

Два украинца, родные братья-близнецы Роман и Сергей Гринченко были обнаружены сотрудниками детского лагеря "Факел", который находится в поселке Ровки, возле подмосковного городка Чехов. Известно, что их тела провисели на дереве около суток, прежде чем их обнаружили.

Братья Гринченко были прописаны в Макеевке Донецкой области и последние несколько месяцев они проживали на территории России без регистрации.

Как сообщают российские издания, Гринченко работали на местную логистическую компанию и при них были обнаружены документы и пропуска, которые это подтверждают. У братьев были серьезные проблемы с деньгами, так как им якобы не выплачивали зарплату. По версии следствия, именно это и стало причиной самоубийства.

"Роман и Сергей Гринченко приехали из Украины на заработки. Устроились в компанию из Чехова, работали на складах. По предварительной информации, им не выплачивали зарплату, у мужчин были большие проблемы с деньгами. Это и стало причиной самоубийства. Гринченко повесились в поселке Ровки — в лесу, прямо на деревьях. Вчера их тела нашли местные жители. Точные обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи", - сказано в сообщении.

Тела украинцев направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, проводится следствие и устанавливаются все обстоятельства трагедии.