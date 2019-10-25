ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Братья-близнецы из Украины совершили двойной суицид под Москвой: детали трагедии

STYLERЖизнь    25.10.2019 - 11:59
Братья-близнецы из Украины совершили двойной суицид под Москвой: детали трагедии
Украинцы совершили самоубийство под Москвой (Коллаж РБК-Украина)

Братья-близнецы из Украины совершили самоубийство в подмосковном поселке

В России, в подмосковном поселке Ровки, обнаружили двух мужчин – граждан Украины, которые покончили жизнь самоубийством. Детали трагедии сообщили в Telegram-канале Mash.

Два украинца, родные братья-близнецы Роман и Сергей Гринченко были обнаружены сотрудниками детского лагеря "Факел", который находится в поселке Ровки, возле подмосковного городка Чехов. Известно, что их тела провисели на дереве около суток, прежде чем их обнаружили.

Братья Гринченко были прописаны в Макеевке Донецкой области и последние несколько месяцев они проживали на территории России без регистрации.

Как сообщают российские издания, Гринченко работали на местную логистическую компанию и при них были обнаружены документы и пропуска, которые это подтверждают. У братьев были серьезные проблемы с деньгами, так как им якобы не выплачивали зарплату. По версии следствия, именно это и стало причиной самоубийства.

"Роман и Сергей Гринченко приехали из Украины на заработки. Устроились в компанию из Чехова, работали на складах. По предварительной информации, им не выплачивали зарплату, у мужчин были большие проблемы с деньгами. Это и стало причиной самоубийства. Гринченко повесились в поселке Ровки — в лесу, прямо на деревьях. Вчера их тела нашли местные жители. Точные обстоятельства произошедшего сейчас выясняют следователи", - сказано в сообщении.

Тела украинцев направлены в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы, проводится следствие и устанавливаются все обстоятельства трагедии.

В Китае украинец покончил с собой из-за издевательств учителя: новые подробности Мужчина хотел спрыгнуть с крыши на Майдане: видео и детали ЧП в Киеве
Новости Украины самоубийствосуицид
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь