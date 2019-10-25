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Брати-близнюки з України зробили подвійний суїцид під Москвою: деталі трагедії

STYLERЖиття    25.10.2019 - 11:59
Брати-близнюки з України зробили подвійний суїцид під Москвою: деталі трагедії
Українці вчинили самогубство під Москвою (Колаж РБК-Україна)

Брати-близнюки з України здійснили самогубство в підмосковному селищі

У Росії, в підмосковному селищі Ровки, виявили двох чоловіків – громадян України, які покінчили життя самогубством. Деталі трагедії повідомили в Telegram-каналі Mash.

Два українця, рідні брати-близнюки Роман і Сергій Грінченко були виявлені співробітниками дитячого табору "Факел", який знаходиться в селищі Ровки, біля підмосковного містечка Чехів. Відомо, що їх тіла провисіли на дереві близько доби, перш ніж їх виявили.

Брати Грінченки були прописані в Макіївці Донецької області і останні кілька місяців вони проживали на території Росії без реєстрації.

Як повідомляють російські видання, Грінченки працювали на місцеву логістичну компанію і при них були виявлені документи і пропуска, які це підтверджують. У братів були серйозні проблеми з грошима, так як їм нібито не виплачували зарплату. За версією слідства, саме це і стало причиною самогубства.

"Роман і Сергій Грінченко приїхали з України на заробітки. Влаштувалися в компанію з Чехова, працювали на складах. За попередньою інформацією, їм не виплачували зарплату, у чоловіків були великі проблеми з грошима. Це і стало причиною самогубства. Грінченки повісилися в селищі Ровки — в лісі, прямо на деревах. Вчора їх тіла знайшли місцеві жителі. Точні обставини події зараз з'ясовують слідчі", - сказано в повідомленні.

Тіла українців направлені в морг для проведення судово-медичної експертизи, проводиться слідство та встановлюються всі обставини трагедії.

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