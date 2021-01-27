Дворцы Путина: как выглядят и сколько стоят другие "тайные усадьбы"

Дворец Владимира Путина в Геленджике обошелся российским налогоплательщикам в 100 миллиардов рублей (1,3 миллиарда долларов), и, по данным оппозиционеров из команды Алексея Навального, является "государством в государстве". Впрочем, это далеко не единственная "секретная" роскошная резиденция президента РФ

Журналисты собрали данные и о других огромных объектах недвижимости, которые принадлежат Путину как официально, так и "тайно". Об этом передает rusjev.net.

Дворец Путина в Геленджике на мысе Идокопас

Резиденция на берегу Черного моря возле села Прасковеевка в 20 км от города Геленджик в Краснодарском крае РФ, предположительно построенная для Путина и финансируемая путем откатов и за счет российских госкомпаний "Транснефть" и "Роснефть".

Впервые о дворце стало широко известно в 2010 году, когда предприниматель Сергей Колесников в открытом письме о коррупции Дмитрию Медведеву подробно рассказал о строительстве и раскрыл схемы его финансирования. В январе 2021 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал подробное расследование "Дворец для Путина. История самой большой взятки", представив съемки территории с квадрокоптера и подробный план расположенного на ней трехэтажного дома.

Общая стоимость комплекса оценочно - порядка 100 миллиардов рублей.

Видео: Тайный дворец Путина в Геленджике

Усадьба Путина в Ново-Огарево

Усадьба XIX века близ села Усово Одинцовского района Московской области, расположенная в 10 км от МКАД по Рублево-Успенскому шоссе.

С 2000 года усадьба является государственной резиденцией президента РФ. С 2008 года - резиденция председателя правительства РФ Путина. С 2012 года - резиденция президента России. Доступ посторонних лиц на территорию закрыт, экскурсии не проводятся.

Резиденция находится в лесу между Рублево-Успенским шоссе и Москвой-рекой. Охраняется ФСО. Окружена забором высотой от 3 до 6 метров из каменных блоков с видеокамерами по всему периметру. Точное расположение резиденции известно, однако Федеральная служба охраны России ограничивает для посетителей возможности геопозиционирования. Стоимость объекта приблизительно составляет около 12 миллиардов рублей.

Резиденция Путина в Ново-Огарево (фото: nedvijdom.ru)

Испанская вилла Путина в Марбельи

По данным британской газеты Daily Mail, Путин купил эту виллу в Испании в 2012 году. Стоимость объекта составляла 15 миллионов фунтов (741 миллион рублей).

Площадь главного дома виллы на 10 спальных комнат составляет 4 тысячи "квадратов". На территории поместья есть собственный спа-центр, тренажерный зал, два бассейна, гараж на 10 машиномест с дополнительной парковкой и вертолетная площадка.

Вилла Путина в Марбельи в Испании (фото: dailymail.co.uk)

Вилла Модерн во Франции

Вилла "Сюзанна" или "Модерн" расположена в жилом квартале Чиберта французского города Англет, по соседству с Биаррицем. Была первоначально куплена для Путина через подставных лиц, но затем передана в пользование бывшей жене. Стоимость - 20 миллионов евро.

Вилла Путина во Франции (фото: occrp.org)

Дворец Путина в оккупированном Крыму

Объект находится на территории бывшего спецкомплекса КГБ СССР, который позднее был выкуплен олигархом Игорем Коломойским. Однако в 2014 году после аннексии РФ украинского Крыма он был захвачен ФСБ РФ и перешел в его собственность. По аналогии с дворцом в Геленджике, в дворце Путина в Крыму есть собственная церковь, ледовый стадион и спортивный комплекс с борцовским залом. А также любимая Путиным аквадискотека.

Подземный город для Путина в Сибири

Информации об этом объекте немного. По неподтвержденным данным, в горах Ямантау возведен настоящий подземный город. Путин часто посещал этот объект во время строительства. Стоит отметить, что данных в открытой печати об этом нет, но зато доподлинно известно о его частых визитах на лыжную базу Абзаково, что всего в 30 км.

В июле 2007 года специально для обеспечения энергоснабжения этого секретного объекта была построена Юмагузинская ГЭС. Известно, что объект представляет собой систему шахт, диаметр которых доходит до 30 м, а общая длина составляет 500 км. Шахты разделены на "дома", в которых есть все необходимое для проживания.

Внутри города есть все системы жизнеобеспечения. О населении подземного города сказать что-то определенное сложно, известно, что канализационная система рассчитана на 60 тысяч человек. Оценочная стоимость комплекса около 180 миллиардов рублей..

Дворец Путина в Сочи

Бочаров Ручей - дача или летняя резиденция российского президента - распложена в одноименной лесопарковой долине в микрорайоне Новый Сочи Центрального района города Сочи Краснодарского края. Согласно информации издания "Проект", в резиденции построили копию президентского кабинета из другой резиденции, "Ново-Огарево". Там есть причал для яхт, большой бассейн, личная церковь и две вертолетных площадки. Оценочная стоимость комплекса - около 20 миллиардов рублей.

Дворец Путина в Сочи (фото: mk.ru)

Государственная резиденция Путина "Русь"

Эта государственная резиденция президента РФ расположена рядом с поселком Козлово в Конаковском районе Тверской области, на территории национального парка "Завидово". В состав резиденции "Русь" входят государственный комплекс "Завидово" Федеральной службы охраны. Включает в себя этот комплекс и саму резиденцию, и национальный парк, в котором та расположена, - все 125 тысяч га. Главное здание (в два этажа, с камином и дубовой мебелью) находится на окраине тверской деревеньки Козлово. Рядом - гостевой домик, полигон для охоты, два озера для рыбалки.

Была построена для Леонида Брежнева, который любил приезжать на охоту в "Завидово".

Резиденция Путина "Русь" в "Завидово" (фото: kasparov.ru)

Дворец Путина на Балтийском море

Отметим, что эта резиденция не закреплена конкретно за Путиным - остановиться тут может не только российский президент, который ее почему-то не полюбил, а потому передал для проведения различных государственных мероприятий высшего уровня. Однако первоначально предполагалось, что находиться там будет только Путин. Также в "Янтаре" останавливался и Дмитрий Медведев, будучи президентом РФ.

"Дворец Путина" на Балтийском море (фото: miro.medium.com)

Ранее сообщалось, что дворец Путина полностью воссоздали в Minecraft, причем огромный роскошный дом отобразили в игре в самых точных деталях, тут даже есть "склад грязи".