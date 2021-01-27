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Дворец Путина полностью воссоздали в Minecraft: есть даже "склад грязи"

Среда 27 января 2021 08:39
Дворец Путина полностью воссоздали в Minecraft: есть даже "склад грязи"
Дворец Путина воссоздали в популярной игре (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Роскошный дворец Владимира Путина в Геленджике полностью воссоздали в популярной компьютерной игре Minecraft. Огромный роскошный дом отобразили в игре в самых точных деталях, тут даже есть "склад грязи".

Видео опубликовала команда TeamCIS на YouTube, которая воспроизводит созданные человеком сооружения в рамках проекта Build The Earth.

"Мы – команда TeamCIS, и мы построили дворец Путина в Minecraft в масштабе 1:1 в мельчайших деталях на единой карте мира с соблюдением всех пропорций и размеров", - говорится в сообщении команды.

Дворец Путина воссоздали в Minecraft

Кстати, внутри шикарного особняка Minecraft постарались построить все главные помещения из расследования Навального: тут и театр, и бассейн с колоннами, и красная комната с шестом, и даже "склад грязи".

В комментариях к видео пользователи эпично иронизируют и смеются.

  • Я уже сообщил Пескову, он сказал это не правда и видеомонтаж.
  • А разрушить его можно? Или заселить нормальными людьми?
  • В домашнем театре должны висеть синее трусы в рамочке.
  • А где устричная ферма???

Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование о роскошном дворце в Геленджике, который принадлежит президенту Владимиру Путину. Его площадь составляет 17691 кв. м.

Антикоррупционеры называют этот дворец государством в государстве и "самым большим путинским секретом". По их словам, на резиденцию потратили 100 миллиардов рублей (1,3 миллиарда долларов).

Стоит отметить, что в Кремле отреагировали на расследование о дворце Путина и заявили, что это не правда.

Ранее у Путина сделали заявление из-за ареста Навального и протестов в России.

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