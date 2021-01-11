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Украинцам показали, как выглядит Межигорье после бегства Януковича

Межигорье, Понедельник 11 января 2021 16:05
Украинцам показали, как выглядит Межигорье после бегства Януковича
Как выглядит Межигорье в 2021 году (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Межигорье сегодня является Национальным народным парком Украины. Оно занимает 140 гектаров, и не оставит равнодушными любителей флоры, фауны, истории и архитектуры.

Бывшая резиденция Януковича и поныне является туристической изюминкой неподалеку от Киевского моря, говорится в сюжете канала "Украина".

Летом здесь работает детский лагерь, где младшее поколение учится играть в гольф и приобщается к живой природе совсем рядом со столицей.

В праздники Межигорье принимает в среднем до 4 тысяч посетителей в день. На территории есть ферма и зоопарк, гараж с ретроавтомобилями и сама резиденция.

Украинцам показали, как выглядит Межигорье после бегства ЯнуковичаУкраинцам показали, как выглядит Межигорье после бегства Януковича

Так выглядит сейчас Межигорье (скрин видео)

В зоопарке живет около тысячи особей животных. Преимущественно, это копытные, и некоторые виды занесены в Красную книгу Украины. Также много представителей пернатых, а озера заселены рыбами.

Одни из самых известных жителей Межигорья – страусы. Здесь живут южноамериканские, американские и австралийские страусы.

На территории парка прямо из рук можно покормить лебедей, уток и других птиц. Рядом с посетителями беспечно гуляют пятнистые японские олени.

В теплице на территории Межигорья выращивают все: от помидоров и огурцов до лимонов и помидоровых деревьев.

Украинцам показали, как выглядит Межигорье после бегства ЯнуковичаУкраинцам показали, как выглядит Межигорье после бегства ЯнуковичаУкраинцам показали, как выглядит Межигорье после бегства Януковича

Природа Межигорья (скрин видео)

Музей ретроавтомобилей состоит из коллекции экс-президента Виктора Януковича. Сейчас в гараже стоит 44 единицы раритетной техники.

Украинцам показали, как выглядит Межигорье после бегства Януковича

Коллекция ретроавтомобилей Януковича (скрин видео)

Время работы национального парка для посетителей: зимой с 8 до 17, а летом с 8 до 22. Стоимость билетов: 150 грн – взрослый и 150 грн – детский.

Обойти за день территорию Межигорья невозможно, поэтому посетителям предлагают авто или велосипеды для передвижения.

Ранее мы писали про экзотическую страну совсем рядом с Украиной, где можно увидеть каньоны, местную сахару и даже подводный лес.

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