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Палац Путіна стане відмінним пансіонатом для ветеранів АТО - Невзоров

Четвер 21 січня 2021 20:44
Палац Путіна стане відмінним пансіонатом для ветеранів АТО - Невзоров
У Володимира Путіна є палац у Геленджику (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Відомий російський журналіст і екс-депутат державної думи РФ Олександр Невзоров запропонував віддати палац Путіна в Геленджику за 1,3 млрд доларів під пансіонат для ветеранів АТО і покалічених режимом Лукашенка білорусів.

Про це Невзоров заявив в інтерв'ю на радіо "Ехо Москви".

"Коли це все закінчиться, а воно закінчиться, і треба буде якось замиряться назад з усім людством і спокутувати провину перед Україною, перед Білоруссю, вважай, що для ветеранів АТО буде чудовий пансіонат", - сказав Невзоров про палац Путіна біля берегів Чорного моря.

Олександр Невзоров запропонував віддати палац Путіна під пансіонат для ветеранів АТО

Нагадаємо, що днями Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував дослідження про розкішний палац в Геленджику, який належить президенту Володимиру Путіну. Його площа становить 17691 кв. м., і на нього витратили 100 мільярдів рублів (1,3 мільярда доларів).

Вперше про цей палац стало відомо ще в 2010 році.

Після того, як розгорівся скандал, прессекретар Володимира Путіна Пєсков назвав розслідування "переливанням з пустого в порожнє" і заявив, що в матеріалі нібито "не представлено нічого нового".

Зазначимо, що Олександр Невзоров є опозиціонером до чинної влади РФ. Після російської агресії проти України попросив громадськість більше не називати його росіянином. Журналіст стверджує, що в питанні російської агресії проти України повністю стоїть на боці України.

Раніше ми писали, що українцям показали, як виглядає Межигір'я після втечі Януковича.

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