Двоголовий орел у центрі Києва: чому не прибирають ворожий символ зі святинь

Зображення двоголового орла досі є на головних українських святинях - дзвіницях Києво-Печерської лаври та Софії Київської, а також на Царських вратах іконостаса собору. Оскільки цей символ асоціюється українцям із гербом Росії, вони все частіше обурюються, чому у столиці не демонтують цю геральдику.

Чому ворожий символ не прибрали із пам'яток та як це розцінюють історики - читайте на Styler .

Звідки взявся двоголовий орел?

Первинно двоголовий орел був гербом Візантійської імперії. Проте у XV ст. його привласнила Московія. На ці терени його привезла онука останнього візантійського імператора Костянтина XI, коли вийшла заміж за Іоана ІІІ - діда Івана Грозного. Відтоді двоголовий орел став символом царської влади у Московії.

Що символізує?

Візантійський двоголовий орел означав поєднання влади царської та архієрейської. Після падіння імперії - символізував православну церкву, яка походила з Візантії.

Традиційно його зображали на святинях та християнських атрибутах. Саме тому двоголовий орел присутній в оздобленнях українських церков. Оскільки Софійський собор був митрополичим храмом, то бачимо цей символ на його Царських вратах і на дзвіниці.

Яка позиція істориків?

Українські історики наголошують, що варто розрізняти, де двоголовий орел є символом колишніх окупантів, а де - знаменом православної церкви. І відповідно знищувати все, що пов'язане із символікою окупації України - це прирівнюватись до варварів, які не заважають на збереження пам'яток і культури.

У кожному випадку слід залучати фахівців для вивчення й пошуку індивідуальних рішень, відповідно до історичної або до культурної цінності.

Двоголовий орел в оздобленні дзвіниці Софії Київської (Фото: facebook.com/ Микола Супрун)

Зокрема, на Царських вратах Софії Київської - це символ не Російської імперії, а Візантії, православ'я. Ці срібні ворота виготовили знані київські майстри у XVIII столітті й виріб є пам’яткою ювелірного мистецтва.

На них двоголовий орел виступає як істота, яка з'являється у Святому письмі. І він не має сприйматись, як герб Російської імперії.

А от на дзвіниці Софії Київської двоголові орли встановлені саме як герби Російської імперії і є символом окупаційної влади.

Проте прибрати їх із дзвіниці неможливо, оскільки орли є елементом оздоблення і ліпнини. Їхній демонтаж призведе до руйнування пам'ятки, яку захищає ЮНЕСКО.

Царські врата із двоголовим орлом у Софії Київській (Фото: Василина Копитко)

Така ж ситуація із дзвіницею Києво-Печерської лаври, на якій теж є барельєфи двоголових орлів. Ця споруда є пам'яткою ХVIII столітті, тому вилучення якихось архітектурних елементів із фасаду є незаконним.