Двуглавый орел в центре Киева: почему не убирают вражеский символ со святынь

Изображение двуглавого орла до сих пор находится на главных украинских святынях - колокольнях Киево-Печерской лавры и Софии Киевской, а также на Царских вратах иконостаса собора. Поскольку этот символ ассоциируется украинцам с гербом России, они все чаще возмущаются, почему в столице не демонтируют эту геральдику.

Почему вражеский символ не убрали из достопримечательностей и как это расценивают историки - читайте на Styler .

Откуда взялся двуглавый орел?

Первоначально двуглавый орел был гербом Византийской империи. Однако в XV веке его присвоила Московия. На эту территорию его привезла внучка последнего византийского императора Константина XI, когда вышла замуж за Иоанна III - деда Ивана Грозного. С этого времени двуглавый орел стал символом царской власти в Московии.

Что символизирует?

Византийский двуглавый орел означал соединение власти царской и архиерейской. После падения империи - символизировал православную церковь, происходившую из Византии.

Традиционно его изображали на святынях и христианских атрибутах. Именно поэтому двуглавый орел присутствует в отделке украинских церквей. Поскольку Софийский собор был митрополичьим храмом, то видим этот символ на его Царских вратах и на колокольне.

Какая позиция историков?

Украинские историки подчеркивают, что следует различать, где двуглавый орел является символом бывших оккупантов, а где - знаменем православной церкви. И соответственно уничтожать все, что связано с символикой оккупации Украины - это приравниваться к варварам, которые не мешают сохранению памятников и культуры.

В каждом случае следует привлекать специалистов для изучения и поиска индивидуальных решений, согласно исторической или культурной ценности.

Двуглавый орел в украшении колокольни Софии Киевской (Фото: facebook.com/ Николай Супрун)

В частности, на Царских вратах Софии Киевской - это символ не Российской империи, а Византии, православия. Эти серебряные ворота изготовили известные киевские мастера в XVIII веке, и изделие является достопримечательностью ювелирного искусства.

На них двуглавый орел выступает как существо, которое появляется в Священном Писании. И он не должен восприниматься как герб Российской империи.

А вот на колокольне Софии Киевской двуглавые орлы установлены именно как гербы Российской империи и являются символом оккупационных властей.

Однако убрать их с колокольни невозможно, поскольку орлы являются элементом украшения и лепнины. Их демонтаж приведет к разрушению памятника, защищаемого ЮНЕСКО.

Царские врата с двуглавым орлом в Софии Киевской (Фото: Василина Копытко)

Такая же ситуация с колокольней Киево-Печерской лавры, на которой тоже есть барельефы двуглавых орлов. Это сооружение является памятником ХVIII веке, поэтому извлечение каких-либо архитектурных элементов с фасада является незаконным.