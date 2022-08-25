Герб Украины вместо Ордена Ленина: в Одессе декоммунизировали железнодорожный вокзал (видео)

На фасаде железнодорожного вокзала в Одессе решили прикрыть название города на русском языке и Орден Ленина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Орден Ленина и название города на русском закрыли баннером, на котором изображены гербы Украины и Одессы. Демонтировать эти элементы не планируют, поэтому решили ограничиться их закрытием.