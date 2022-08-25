ua ru
Чт, 25 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Герб Украины вместо Ордена Ленина: в Одессе декоммунизировали железнодорожный вокзал (видео)

Новина українською →
Одесса, Четверг 25 августа 2022 17:37
Герб Украины вместо Ордена Ленина: в Одессе декоммунизировали железнодорожный вокзал (видео) Фото: Герб Украины вместо Ордена Ленина: в Одессе декоммунизировали железнодорожный вокзал (omr.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

На фасаде железнодорожного вокзала в Одессе решили прикрыть название города на русском языке и Орден Ленина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Орден Ленина и название города на русском закрыли баннером, на котором изображены гербы Украины и Одессы. Демонтировать эти элементы не планируют, поэтому решили ограничиться их закрытием.

Напомним, что Польша за три месяца декоммунизации убрала 20 советских памятников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Три сбитых вертолета и 150 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Посол Великобритании Мелинда Симмонс: Это уже выглядит как война на истощение