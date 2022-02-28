Двое железнодорожников под Сумами голыми руками захватили вражеский БТР и двух оккупантов

Двое железнодорожников в Сумской области голыми руками захватили вражеский бронетранспортер, а вместе с ним и двух оккупантов.

Об этом рассказали в пресс-службе Укрзализныци.

Зовут этих героев Руслан Аристархов он начальник станции "Басы", и Артем Киселев, начальник станции "Сумы грузовая".

Они обманули врага, направив его в тупик, а когда БТР застрял, оккупантов повалили на землю и сдали терробороне.

"Утром после селектора они отправились обнаруживать метки, делали обход пути на станциях басы и Сумы грузовая. И увидели, как на станцию заезжает бронетранспортер. Один из русских захватчиков вылез из кабины и спросил направление движения. Железнодорожники сориентировались и указали ему путь в тупик за повышенной колеей

Попав в ловушку, русские вылезли из БТР, их повалили на землю и вызвали терроборону. Двоих задержали и сдали Сумской теробороне", - говорится в сообщении.

Еще двум оккупантам удалось скрыться, на них объявлена охота. А вот храбрые железнодорожники Руслан Аристархов и Артем Киселев представлены к награждению.