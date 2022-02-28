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Двоє залізничників під Сумами голими руками захопили ворожий БТР та двох окупантів

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Сумська область, Понеділок 28 лютого 2022 15:59
Двоє залізничників під Сумами голими руками захопили ворожий БТР та двох окупантів Фото: Двоє залізничників під Сумами голими руками захопили ворожий БТР та двох окупантів (t.me/nexta_livе)
Автор: Світлана Мащенко

Двоє залізничників в Сумській області голими руками захопили ворожий бронетранспортер, а разом з ним і двох окупантів.

Об этом рассказали в пресс-службе Укрзализниці.

Звуть цих героїв Руслан Аристархов, він начальник станції "Баси", і Артем Кисельов, начальник станції "Суми вантажна".

Вони обдурили ворога, направивши його в тупик, а коли БТР застряг, окупантів повалили на землю і здали теробороні.

"Вранці після селектора вони вирушили виявляти мітки, робили обхід колії на станціях Баси та Суми вантажна. І побачили, як на станцію заїжджає бронетранспортер. Один із російських загарбників виліз з кабіни і запитав напрямок руху. Залізничники зорієнтувалися та вказали йому шлях у тупик за підвищеною колією

Потрапивши у пастку, росіяни вилізли з БТР, їх повалили на землю та викликали тероборону. Двох затримали та здали сумській теробороні", - говориться в повідомленні.

Ще двом окупантам вдалося втекли, на них оголошено полювання. А от хоробрі залізничники Руслан Аристархов і Артем Кисельов представлені до нагородження.

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Укрзалізниця
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