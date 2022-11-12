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Двійнята чи близнята? Як насправді треба називати таких дітей

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Субота 12 листопада 2022 13:45
Двійнята чи близнята? Як насправді треба називати таких дітей Дизиготні близнюки (фото: Світлана Мащенко)
Автор: Світлана Мащенко

Багато людей плутають такі поняття, як двійня і близнята, зокрема, називаючи двійнею різностатевих діток, а близнятами - одностатевих, або ж двійнятами - несхожих, а близнятами - ідентичних. Але такий поділ не зовсім коректний.

Про це розповіла акушер-гінеколог Ольга Янюк.

Насправді, "двійня чи "двійнята" - це не медичний термін, а більш народна назва. Всі діти, які були виношені в одну вагітність - близнюки.

Існує два види близнюків:

  • монозиготні,
  • дизиготні.

Дизиготні народжуються, коли в одному циклі у яєчнику дозрів не один, а два домінантних фолікула, звідки вийшло дві яйцеклітини, і кожній з них дісталося по сперматозоїду.

Таким чином, з двох запліднених яйцеклітин утворюється дві зиготи, відповідно - два плоди, кожен з яких має свою особисту плаценту і свій особистий амніотичний мішок.

Такі дітки можуть бути одностатеві чи різностатеві, вони мають різний набір генів і схожі між собою як звичайні брати і сестри.

Монозиготні близнюки народжуються, коли один сперматозоїд запліднює одну яйцеклітину і формується зигота, яка починає ділитися.

В результаті плідне яйце ділиться навпіл і починає формуватися не одна, а цілі дві нові людини.

Такі дітлахи завжди одностатеві, мають однаковий набір генів і майже однакову зовнішність.

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