Двойня или близнецы? Как на самом деле нужно называть таких детей
Многие люди путают такие понятия, как двойняшки и близнецы, в частности, называя двойней разнополых деток, а близнецами – однополых, или же двойняшками – непохожих, а близнецами – идентичных. Но такое деление не совсем корректно.
Об этом рассказала акушер-гинеколог Ольга Янюк.
На самом деле, "двойняшки или двойня" - это не медицинский термин, а более народное название. Все дети, которые были выношены в одну беременность - близнецы.
Существует два вида близнецов:
- монозиготные,
- дизиготные.
Дизиготные рождаются, когда в одном цикле в яичнике созрел не один, а два доминантных фолликула, откуда вышло две яйцеклетки, и каждой из них досталось по сперматозоиду.
Таким образом, из двух оплодотворенных яйцеклеток образуется две зиготы, соответственно – два плода, каждый из которых имеет свою личную плаценту и свой личный амниотический мешок.
Такие детки могут быть однополыми или разнополыми, они имеют разный набор генов и схожи между собой как обычные братья и сестры.
Монозиготные близнецы рождаются, когда один сперматозоид оплодотворяет одну яйцеклетку и формируется зигота, которая начинает делиться.
В результате плодное яйцо делится пополам и начинает формироваться не один, а целых два новых человека.
Такие дети всегда однополые, имеют одинаковый набор генов и почти одинаковую внешность.
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