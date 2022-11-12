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Двойня или близнецы? Как на самом деле нужно называть таких детей

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Суббота 12 ноября 2022 13:45
Двойня или близнецы? Как на самом деле нужно называть таких детей Дизиготные близнецы (фото: Светлана Мащенко)
Автор: Светлана Мащенко

Многие люди путают такие понятия, как двойняшки и близнецы, в частности, называя двойней разнополых деток, а близнецами – однополых, или же двойняшками – непохожих, а близнецами – идентичных. Но такое деление не совсем корректно.

Об этом рассказала акушер-гинеколог Ольга Янюк.

На самом деле, "двойняшки или двойня" - это не медицинский термин, а более народное название. Все дети, которые были выношены в одну беременность - близнецы.

Существует два вида близнецов:

  • монозиготные,
  • дизиготные.

Дизиготные рождаются, когда в одном цикле в яичнике созрел не один, а два доминантных фолликула, откуда вышло две яйцеклетки, и каждой из них досталось по сперматозоиду.

Таким образом, из двух оплодотворенных яйцеклеток образуется две зиготы, соответственно – два плода, каждый из которых имеет свою личную плаценту и свой личный амниотический мешок.

Такие детки могут быть однополыми или разнополыми, они имеют разный набор генов и схожи между собой как обычные братья и сестры.

Монозиготные близнецы рождаются, когда один сперматозоид оплодотворяет одну яйцеклетку и формируется зигота, которая начинает делиться.

В результате плодное яйцо делится пополам и начинает формироваться не один, а целых два новых человека.

Такие дети всегда однополые, имеют одинаковый набор генов и почти одинаковую внешность.

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