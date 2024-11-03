"Двійник" Винника зізнався, чи заздрить успіху Вакарчука: "це гонки"

Так, зі слів артиста, він ніколи не заздрив Вакарчуку через його шалений успіх у шоу-бізнесі.

Крім того, співак відповів, чи не було у нього бажання зібрати "Палац спорту".

"Мабуть, що ні. Ну а сенс… п'ять, потім хтось шість підряд, ну я то зможу, але гонок влаштовувати вже точно не буду. Наш шоубізнес він не такий великий. І починають там два підряд, той п'ять, а той чотири. Ну це все гонки, ми до чогось прагнемо. Як там ці квитки розподіляються. Ніхто ж цього не знає. Я не можу стверджувати щось, але в гонки я не граю", - висловився Кравченко.

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

"Двійник" Винника також зізнався, чи хоче у майбутньому завоювати європейську аудиторію.

"Не буду. Не хочу. Мені достатньо тут. Я настільки люблю Україну!.. Але якби я хотів завоювати аудиторію європейську, то я б вже поїхав, наприклад, і вже там починав би свій шлях. Але в мене, як-то кажуть, немає охоти на це все", - відповів співак.

Артист додав, що його абсолютно все влаштовує в Україні і йому "не страшні ані "Шахеди", ані ракети".

"Мене наскільки влаштовує тут, наскільки я люблю українців і Україну, що не страшні В мене таке відчуття, що тут найкращі люди живуть", - підсумував Кравченко.

Що відомо про Андрія Кравченка

Андрію 32 роки, і він має звання заслуженого артиста естрадного мистецтва України. Музика стала частиною його життя ще з ранніх років: спочатку він навчався в школі мистецтв, а потім продовжив освіту в Інституті культури.

П'ять років Кравченко працював в ансамблі пісні та танцю Державної прикордонної служби України. Він також пройшов навчання на військовій кафедрі Інституту імені Тараса Шевченка, отримавши звання молодшого лейтенанта у запасі зі спеціальністю військового психолога.

Андрій Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

У 2020 році потрапив до рейтингу "ТОП-100 видатних чоловіків Київщини", хоча на його Facebook-сторінці вказано, що родом він із Чернігова.

З того часу виконавець часто з’являється на радіо, телебаченні та виступає на різноманітних регіональних концертах. Зі зростанням популярності артиста його почали порівнювати з його колегою Олегом Винником.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Хоча артисти мають різний типаж і відтінок волосся, є певні риси обличчя, зокрема форма очей, які прихильники вважають схожими.

Окрім зовнішності, слухачі зазначають, що стиль виконання, голос і тембр Кравченка нагадують їм звучання Винника, що стало ще однією причиною для порівнянь.