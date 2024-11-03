"Двойник" Винника признался, завидует ли успеху Вакарчука: "это гонки"

Так, по словам артиста, он никогда не завидовал Вакарчуку из-за его огромного успеха в шоу-бизнесе.

Кроме того, певец ответил, не было ли у него желания собрать "Дворец спорта".

"Видимо, что нет. Ну а смысл... пять, потом кто-то шесть подряд, ну я то смогу, но гонок устраивать уж точно не буду. Наш шоубизнес он не такой большой. И начинают там два подряд, тот пять, а тот четыре. Ну это все гонки, мы к чему-то стремимся. Как там эти билеты распределяются. Никто же этого не знает. Я не могу утверждать что-то, но в гонки я не играю", - высказался Кравченко.

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

"Двойник" Винника также признался, хочет ли в будущем завоевать европейскую аудиторию.

"Не буду. Не хочу. Мне достаточно здесь. Я настолько люблю Украину! Но если бы я хотел завоевать аудиторию европейскую, то я бы уже поехал, например, и уже там начинал бы свой путь. Но у меня, как говорится, нет охоты на это все", - ответил певец.

Артист добавил, что его абсолютно все устраивает в Украине и ему "не страшны ни "Шахеды“, ни ракеты".

"Меня насколько устраивает здесь, насколько я люблю украинцев и Украину, что не страшны У меня такое ощущение, что здесь лучшие люди живут", - подытожил Кравченко.

Что известно об Андрее Кравченко

Андрею 32 года, и он имеет звание заслуженного артиста эстрадного искусства Украины. Музыка стала частью его жизни еще с ранних лет: сначала он учился в школе искусств, а затем продолжил образование в Институте культуры.

Пять лет Кравченко работал в ансамбле песни и танца Государственной пограничной службы Украины. Он также прошел обучение на военной кафедре Института имени Тараса Шевченко, получив звание младшего лейтенанта в запасе со специальностью военного психолога.

Андрей Кравченко (фото: instagram.com/andrii_kravch)

В 2020 году попал в рейтинг "ТОП-100 выдающихся мужчин Киевской области", хотя на его Facebook-странице указано, что он родом из Чернигова.

С тех пор исполнитель часто появляется на радио, телевидении и выступает на разных региональных концертах. С ростом популярности артиста его стали сравнивать с коллегой Олегом Винником.

Олег Винник (фото: facebook.com/groups/vovchytsya)

Хотя артисты имеют разный типаж и оттенок волос, есть определенные черты лица, в частности форма глаз, которые поклонники считают похожими.

Кроме внешности, слушатели отмечают, что стиль исполнения, голос и тембр Кравченко напоминают им звучание Винника, что стало еще одной причиной для сравнений.