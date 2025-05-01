Двійник Ілона Маска публічно принизив зовнішність мільярдера

Все почалося ще у 2018 році, коли Х'юго під час концерту у Шотландії сплутали з Маском. Спочатку співаку це здавалося смішним, та й мало певну вигоду, бо плутанина збільшила трафік його музичної сторінки.

Однак з часом Х'юго перестав вважати приємним, що його постійно порівнюють з технологічним мільярдером. Плутанина стала вже його постійним супутником життя і де б він не був, куди б не йшов - його постійно зупиняють незнайомці, щось питають, просять зробити з ним селфі, бо переконані, що зустріли керівника Tesla та SpaceX. Співак Х'юго Уан (фото: instagram.com/officialhugoone)

А нещодавно під час вечірньої прогулянки з друзями в Абердині, Шотландія, група захоплених гостей вечірки голосно назвала Х'юго Ілоном Маском. І це був вже п'ятий випадок за вечір.

Співака це страшно роздратувало і він змушений був записати розмову. Здивовані шанувальники були приголомшені, дізнавшись, що перед ними зовсім не Ілон Маск.

Попри позитивні моменти через його схожість з технологічним мільярдером, Х'юго зізнається, що йому ці порівняння не подобаються. Він не планує змінювати свою зовнішність, хоча чітко дав зрозуміти всім, що не поділяє поглядів чи особистості Маска. Співак Х'юго Уан (фото: instagram.com/officialhugoone)

Х'юго захопився музикою у шість років, коли навчався у шкільному хорі. На нього вплинули такі легенди, як Майкл Джексон, Джордж Майкл, Бейонсе, Дуа Ліпа та Гай Себастьян.

Він має класичну музичну освіту, включаючи Люксембурзьку філармонію. Виступав на провідних майданчиках світу, і навіть ділив сцену з поп-іконою Анастейшею. Співак Х'юго Уан (фото: instagram.com/officialhugoone)

Х'юго каже, що через музику прагне створити глибокий зв'язок зі слухачами, перетворюючи особисті спогади на спільні моменти, які резонують з аудиторією та прославляють універсальну мову звуку та емоцій.