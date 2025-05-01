Двойник Илона Маска публично унизил внешность миллиардера

Все началось еще в 2018 году, когда Хьюго во время концерта в Шотландии спутали с Маском. Сначала певцу это казалось смешным, да и имело определенную выгоду, потому что путаница увеличила трафик его музыкальной страницы.

Однако со временем Хьюго перестал считать приятным, что его постоянно сравнивают с технологическим миллиардером. Путаница стала уже его постоянным спутником жизни и где бы он ни был, куда бы ни шел - его постоянно останавливают незнакомцы, что-то спрашивают, просят сделать с ним селфи, потому что убеждены, что встретили руководителя Tesla и SpaceX. Певец Хьюго Уан (фото: instagram.com/officialhugoone)

А недавно во время вечерней прогулки с друзьями в Абердине, Шотландия, группа восторженных гостей вечеринки громко назвала Хьюго Илоном Маском. И это был уже пятый случай за вечер.

Певца это страшно разозлило и он вынужден был записать разговор. Удивленные поклонники были ошеломлены, узнав, что перед ними вовсе не Илон Маск.

Несмотря на положительные моменты из-за его сходства с технологическим миллиардером, Хьюго признается, что ему эти сравнения не нравятся. Он не планирует менять свою внешность, хотя четко дал понять всем, что не разделяет взглядов или личности Маска. Певец Хьюго Уан (фото: instagram.com/officialhugoone)

Хьюго увлекся музыкой в шесть лет, когда учился в школьном хоре. На него повлияли такие легенды, как Майкл Джексон, Джордж Майкл, Бейонсе, Дуа Липа и Гай Себастьян.

Он имеет классическое музыкальное образование, включая Люксембургскую филармонию. Выступал на ведущих площадках мира, и даже делил сцену с поп-иконой Анастейшей. Певец Хьюго Уан (фото: instagram.com/officialhugoone)

Хьюго говорит, что через музыку стремится создать глубокую связь со слушателями, превращая личные воспоминания в общие моменты, которые резонируют с аудиторией и прославляют универсальный язык звука и эмоций.