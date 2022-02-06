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Двигаться почти не могу: Руслана Писанка рассказала о своем состоянии после падения на сцене

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Киев, Воскресенье 06 февраля 2022 18:37
Двигаться почти не могу: Руслана Писанка рассказала о своем состоянии после падения на сцене Фото: Руслана Писанка (facebook.com/ruslanapisanka.1plus1)
Автор: Роман Мирончук

Руслана Писанка во время спектакля, в котором она принимала участие, внезапно упала на сцене и не смогла встать. Сейчас украинская артистка и телеведущая впервые прокомментировала этот инцидент.

О своем состоянии здоровья, и почему произошел инцидент Писанка написала в Facebook.

Актриса пояснила, что на спектакле "Поезд "Одесса-Мама" она с актерами танцует короткий танец. При этом Писанка это делает на каблуках. Она совершила неосторожное движение и упала.

"Возможно, потому, что в зале театра было холодно, и мышцы оказались не разогретыми. А может быть, - просто неудачно оступилась. И упала вниз. Мне мгновенно вызвали скорую. Врачи приехали достаточно быстро. Спасибо!" - написала Руслана.

Она рассказала, что после неудачного падения не шевелилась на сцене и ждала помощь, чтобы не повредить ногу.

Диагноз

Оказалось, что у актрисы перелом ноги со смещением и без операции никак не пройдет. Сейчас она находится в одной из киевских государственных больниц, где лежит на вытяжке.

Двигаться почти не могу: Руслана Писанка рассказала о своем состоянии после падения на сцене

Руслана Писанка в больнице с мужем (фото: facebook.com/ruslanapisanka.1plus1)

"К ноге прикреплена специальная гиря, вытягивающая ногу. Кто сталкивался, - знает, что это за состояние", - написала Писанка.

Двигаться почти не могу: Руслана Писанка рассказала о своем состоянии после падения на сцене

Руслана Писанка в больнице (фото: facebook.com/ruslanapisanka.1plus1)

Поскольку сегодня выходной, то все специалисты будут только завтра. Писанка также завтра будет сдавать все необходимые для этого анализы.

Двигаться почти не могу: Руслана Писанка рассказала о своем состоянии после падения на сцене

Руслана Писанка в больнице (фото: facebook.com/ruslanapisanka.1plus1)

"Двигаться почти не могу - только лежать на спине. Мне дают обезболивающее. И вот много сплю, высыпаюсь, потому что чувствую слабость", - пожаловалась артистка.

Она также рассказала, что вчера у нее была высокая температура, а также подскочило давление. Руслана полагает, что это из-за сильного стресса, поскольку сегодня температура и давление в норме.

Напомним, Руслана Писанка показала свой дом и рассказала секреты о муже.

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Киев Руслана Писанка
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