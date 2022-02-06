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Рухатися майже не можу: Руслана Писанка розповіла про свій стан після падіння на сцені

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Київ , Неділя 06 лютого 2022 18:37
Рухатися майже не можу: Руслана Писанка розповіла про свій стан після падіння на сцені Фото: Руслана Писанка (facebook.com/ruslanapisanka.1plus1)
Автор: Роман Мирончук

Руслана Писанка під час вистави, в якій вона брала участь, раптово впала на сцені і не змогла встати. Зараз українська артистка і телеведуча вперше прокоментувала цей інцидент.

Про свій стан здоров'я, і чому стався інцидент Писанка написала в Facebook.

Актриса пояснила, що на виставі "Поїзд "Одеса-Мама" вона з акторами танцює короткий танець. При цьому Писанка це робить на підборах. Вона зробила необережний рух і впала.

"Можливо, тому, що в залі театру було холодно, і м'язи виявилися не розігрітими. А може бути, - просто невдало оступилася. І впала вниз. Мені миттєво викликали швидку. Лікарі приїхали досить швидко. Спасибі!" - написала Руслана.

Вона розповіла, що після невдалого падіння не ворушилася на сцені і чекала допомогу, щоб не пошкодити ногу.

Діагноз

Виявилося, що у актриси перелом ноги зі зміщенням і без операції ніяк не пройде. Зараз вона знаходиться в одній з київських державних лікарень, де лежить на витяжці.

Рухатися майже не можу: Руслана Писанка розповіла про свій стан після падіння на сцені

Руслана Писанка в лікарні з чоловіком (фото: facebook.com/ruslanapisanka.1plus1)

"До ноги прикріплена спеціальна гиря, що витягує ногу. Хто стикався, - знає , що це за стан", - написала Писанка.

Рухатися майже не можу: Руслана Писанка розповіла про свій стан після падіння на сцені

Руслана Писанка в лікарні (фото: facebook.com/ruslanapisanka.1plus1)

Оскільки сьогодні вихідний, то всі фахівці будуть тільки завтра. Писанка також завтра здаватиме всі необхідні для цього аналізи.

Рухатися майже не можу: Руслана Писанка розповіла про свій стан після падіння на сцені

Руслана Писанка в лікарні (фото: facebook.com/ruslanapisanka.1plus1)

"Рухатися майже не можу - тільки лежати на спині. Мені дають знеболююче. І ось багато сплю, висипаюся, тому що відчуваю слабкість", - поскаржилася артистка.

Вона також розповіла, що вчора у неї була висока температура, а також підскочив тиск. Руслана вважає, що це через сильний стрес, оскільки сьогодні температура і тиск в нормі.

Нагадаємо, Руслана Писанка показала свій будинок і розповіла секрети про чоловіка.

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Київ Руслана Писанка
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