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Дві жмені цього суперпродукту щодня допоможуть захистити ваш зір краще, ніж медикаменти

Фото: Що треба їсти, гарно бачити (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Одне з досліджень вчених доказало, що люди, які їли певний продукт протягом 12 тижнів, помітили значне покращення здоров’я очей. Це стосується людей похилого віку.

Що саме треба включити в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Journal of Nutrition.

Що треба їсти для гостроти зору

Нещодавнє дослідження показує, що щоденне споживання фісташок може запобігти віковим проблемам із зором. Це може статися шляхом посилення життєво важливих захисних сполук у сітківці.

Дослідники з Університету Тафтса виявили, що дорослі, які споживали лише 56 грамів фісташок щодня протягом 12 тижнів, продемонстрували значне покращення здоров’я очей порівняно з тими, хто дотримувався своєї звичайної дієти.

Дослідження було зосереджено на вимірюванні унікальних захисних пігментів у сітківці - світлочутливому шарі в задній частині ока, необхідному для зору.

Ці захисні пігменти, відомі як макулярний пігмент, функціонують як внутрішні сонцезахисні окуляри для ваших очей.

Вони допомагають відфільтрувати шкідливе синє світло та захистити сітківку від пошкоджень, які можуть призвести до вікової макулярної дегенерації (ВМД), однієї з основних причин втрати зору у літніх людей.

Фісташки корисні для зору (фото: freepik.com)

Також фісташки корисні через те, що вони містять значну кількість лютеїну, корисної сполуки, яка накопичується в сітківці ока, утворюючи ці захисні пігменти.

Також природний вміст жиру в фісташках може допомогти організму ефективніше засвоювати лютеїн.

У дослідженнs взяли участь 36 здорових дорослих людей у ​​віці від 40 до 70 років, які зазвичай споживали невелику кількість продуктів, що містять лютеїн.

Половині учасників до щоденного раціону додавали ще 56 грамів несолоних фісташок, а інша половина харчувалася, як зазвичай.

Після 6 тижнів дослідники відзначили, що у тих, хто споживав фісташки, помітно покращився рівень макулярного пігменту.

Скільки треба їсти фісташок?

Зазначимо, що 56 грамів фісташок, які часто називають горіхами, але насправді є насінням, дорівнюють приблизно двом щедрим жменям. Це від 50 до 70 штук.

 

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