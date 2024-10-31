Две горсти этого суперпродукта ежедневно помогут защитить ваше зрение лучше, чем медикаменты

Что нужно есть для остроты зрения

Недавнее исследование показывает, что ежедневное потребление фисташек может предотвратить возрастные проблемы со зрением. Это может произойти путем усиления жизненно важных защитных соединений в сетчатке.

Исследователи из Университета Тафтса обнаружили, что взрослые, потреблявшие лишь 56 граммов фисташек ежедневно в течение 12 недель, продемонстрировали значительное улучшение здоровья глаз по сравнению с теми, кто придерживался своей обычной диеты.

Исследование было сосредоточено на измерении уникальных защитных пигментов в сетчатке – светочувствительном слое в задней части глаза, необходимом для зрения.

Эти защитные пигменты, известные как макулярный пигмент, функционируют как внутренние очки для ваших глаз.

Они помогают отфильтровать вредный синий свет и защитить сетчатку от повреждений, которые могут привести к возрастной макулярной дегенерации (ГТД), одной из основных причин потери зрения у пожилых людей.

Фисташки полезны для зрения (фото: freepik.com)

Также фисташки полезны потому, что они содержат значительное количество лютеина, полезного соединения, которое накапливается в сетчатке глаза, образуя эти защитные пигменты.

Также естественное содержание жира в фисташках может помочь организму более эффективно усваивать лютеин.

В исследованиях приняли участие 36 здоровых взрослых людей в возрасте от 40 до 70 лет, обычно потреблявших небольшое количество продуктов, содержащих лютеин.

Половине участников в ежедневный рацион добавляли еще 56 граммов несоленых фисташек, а другая половина питалась, как обычно.

После 6 недель исследователи отметили, что у потреблявших фисташки заметно улучшился уровень макулярного пигмента.

Сколько нужно есть фисташек?

Отметим, что 56 граммов фисташек, которые часто называют орехами, но на самом деле являются семенами, равны примерно двум щедрым горстям. Это от 50 до 70 штук.