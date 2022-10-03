Дві смужки - не завжди вагітність: що може означати позитивний тест

Якщо ви запідозрили вагітність, а тест показав дві смужки, це не завжди може означати, що ви чекаєте на появу малюка.
Що ще буде означати тест на вагітність, розповіли лікарі ресурсу sviy.doc.
Тест на вагітність реагує позначкою при контакті з гормоном ХГЛ (ХГЧ) в сечі - хоріонічним гонадотропіном людини. ХГЧ виробляється тими структурами вагітності, що формують на різних етапах розвитку плаценту.
Трофобластичні хвороби:
Це генетична аномалія, коли вміст матки після зачаття представлений розростанням трофобласта. Небезпечний, адже має ризик переродження в агресивний вид раку (хоріонепітелому). На УЗД і при видаленні виглядає як "виноградинки".
Це пухлини зародкових клітин яєчників (хоріонкарцинома, наприклад), які виробляють ХГЧ. Клінічно проявляються болями в нижніх відділах живота, аномальними кровотечами.
Аномальні продукти зачаття:
Відсутній ембріон, плідне яйце порожнє. Лікар може запідозрити, якщо розміри матки не відповідають очікуваному терміну вагітності. Остаточний діагноз встановлюється на УЗД.
Коли ембріон завмер на певному тижні розвитку. Часто проявляється безсимптомно і виявляється відставанням розмірів матки від очікуваного терміну вагітності. Симптомом може бути кровотеча.
Так само дасть позитивний тест, бо по факту - вагітність є, але не там, де фізіологічно має бути.
Лікуються такі патології в абсолютній більшості оперативним шляхом.
Раніше ми писали, коли робити тест на вагітність, щоб отримати найточніший результат.
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