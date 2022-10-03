Две полоски – не всегда беременность: что может означать положительный тест

Тест на беременность реагирует отметкой при контакте с гормоном ХГЧ (ХГЧ) в моче – хорионическим гонадотропином человека. ХГЧ производится теми структурами беременности, которые формируют на разных этапах развития плацентe.

Почему тест может быть псевдоположительным:

биохимическая беременность (ранняя потеря беременности после имплантации, еще до обнаружения ее с помощью УЗИ);

при использовании препаратов ХГЧ в протоколах лечения бесплодия;

у женщин в пременопаузе или в менопаузе – может производиться в незначительной степени гипофизом (в мозге);

редкая генетическая болезнь (1 случай на 60 000), при которой в крови постоянно повышен уровень ХГЧ;

когда тест реагирует на другие виды антител, а не на те, что связаны с ХГЧ.

Патологическими источниками ХГЧ, то есть болезнями, могут быть

Трофобластические болезни:

пузырный занос

Это генетическая аномалия, когда содержимое матки после зачатия представлено разрастанием трофобласта. Опасен, ведь риск перерождения в агрессивный вид рака (хорионепителома). На УЗИ и при удалении смотрится как "виноградинки".

хорионэпителиома

Это опухоли зародышевых клеток яичников (хорионкарцинома, например), производящие ХГЧ. Клинически проявляются болями в нижних отделах живота, аномальными кровотечениями.

Аномальные продукты зачатия:

анембриония

Отсутствует эмбрион, плодное яйцо пусто. Врач может заподозрить, если размеры матки не соответствуют ожидаемому сроку беременности. Окончательный диагноз устанавливается на УЗИ.

замершая беременность

Когда эмбрион замер на определенной неделе развития. Часто проявляется бессимптомно и обнаруживается отставанием размеров матки от ожидаемого срока беременности. Симптомом может являться кровотечение.

внематочная беременность

Так же даст положительный тест, потому что по факту – беременность есть, но не там, где физиологически должно быть.

Лечатся такие патологии в абсолютном большинстве оперативным путeм.