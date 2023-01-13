Дві потужні магнітні бурі накриють Землю: коли сильно штормитиме

Магнітні бурі у січні

Геомагнітний стан у січні відносно спокійний і після тривалої перерви Землю може затягнути магнітною бурею ще двічі. 18-19 січня очікується сильна магнітна буря, яка досягне рівня 5.

Ще одна коротка, але сильна буря накриє Землю 23 січня. Далі до кінця місяця геомагнітний стан буде спокійним.

Магнітні бурі у лютому

За даними видання Fakty, геомагнітна ситуація наприкінці зими буде напружена. Перша буря накриє Землю вже 5 лютого і вона буде дуже сильною.

Наступна буря пройде буквально слідом, але вона буде середньої інтенсивності – 7 лютого.

Ще одна потужна магнітна буря прогнозується на 10 лютого. Остання магнітна буря цієї зими очікується 15 лютого - вона буде слабкою.

Як впливає магнітна буря на людину

У дні магнітних бур відчувається невелике нездужання, головний біль, загальна слабкість, сонливість і труднощі з концентрацією. Також магнітні бурі дають такі симптоми:

Запаморочення

Стрибки артеріального тиску, порушення ритму серця

Підвищена стомлюваність, сильна втома

Апатія, депресивні настрої, різкі перепади настрою

Агресивність, дратівливість

Підвищена сонливість чи навпаки - безсоння

Проблеми із засипанням та пробудженням

Нудота, шлункові проблеми

Підвищена тривожність

Ломота в кістках та суглобах

Загострення хронічних захворювань

Біль у місцях старих вивихів та переломів

Крім того, у дні сильних магнітних бур можуть бути перебої в роботі електротехніки, інтернету, мобільного зв'язку.

Як допомогти організму в дні магнітних бур

У такі дні рекомендується знизити фізичне та психоемоційне навантаження, більше відпочивати та відмовитися від справ, які потребують надмірних зусиль.

Потрібно дотримуватись нормального режиму дня, повноцінно висипатися та регулярно харчуватися. У раціоні варто більше приділити уваги овочам та фруктам, а від фастфуду, жирної та солоної їжі краще відмовитися.

Не варто налягати на каву й для концентрації варто пити більше чаю. Також важливо дотримуватися правильного водного режиму.

Поліпшити стан при погіршенні самопочуття допоможуть контрастний душ, зарядка, прогулянка на свіжому повітрі, басейн, пробіжка, ванна ввечері, відпочинок, приємні емоції.

Людям із хронічними захворюваннями варто обмежити навантаження, більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.