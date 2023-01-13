Две мощные магнитные бури накроют Землю: когда будет сильно штормить

Магнитные бури в январе

Геомагнитная обстановка в январе относительно спокойная и после долгого перерыва Землю может затянуть магнитной бурей еще дважды. 18-19 января ожидается сильная магнитная буря, которая достигнет уровня 5.

Еще одна короткая, но сильная буря накроет Землю 23 января. Далее до конца месяца геомагнитная обстановка будет спокойной.

Магнитные бури в феврале

По данным издания Fakty, геомагнитная обстановка в конце зимы будет напряженная. Первая буря накроет Землю уже 5 февраля, и она будет очень сильной.

Следующая буря пройдет буквально следом, но она будет средней интенсивности - 7 февраля.

Еще одна сильная магнитная буря прогнозируется на 10 февраля. Последняя магнитная буря этой зимой ожидается 15 февраля - она будет слабой.

Как влияет магнитная буря на человека

В дни магнитных бурь ощущается небольшое недомогание, головные боли, общая слабость, сонливость и трудности с концентрацией. Также магнитные бури дают такие симптомы:

Головокружение

Скачки артериального давления, нарушение ритма сердца

Повышенная утомляемость, сильна усталость

Апатия, депрессивные настроения, резкие перепады настроения

Агрессивность, раздражительность

Повышенная сонливость или наоборот - бессонница

Проблемы с засыпанием и пробуждением

Тошнота, желудочные проблемы

Повышенная тревожность

Ломота в костях и суставах

Обострение хронических заболеваний

Боль в местах старых вывихов и переломов

Кроме того, в дни сильных магнитных бурь могут быть перебои в работе электротехники, интернета, мобильной связи.

Как помочь организму в дни магнитных бурь

В такие дни рекомендуется снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, которые требуют чрезмерных усилий.

Нужно придерживаться нормального режима дня, полноценно высыпаться и регулярно питаться. В рационе стоит больше уделить внимания овощам и фруктам, а от фастфуда, жирной и соленой пищи лучше отказаться.

Не стоит налегать на кофе и для концентрации стоит пить больше чая. Также важно соблюдать правильный водный режим.

Улучшить состояние при ухудшении самочувствия помогут: контрастный душ, зарядка, прогулка на свежем воздухе, бассейн, пробежка, ванна вечером, отдых, приятные эмоции.

Людям с хроническими заболеваниями стоит ограничить нагрузки, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.