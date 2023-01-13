Две мощные магнитные бури накроют Землю: когда будет сильно штормить

Магнитные бури возникают в результате вспышек на солнце и эти космические перепады могут влиять на самочувствие людей на Земле. Умеренные магнитные бури могут почувствовать только метеочувствительные люди, а вот сильные и затяжные штормы приводят к ухудшению самочувствия многих людей на планете.
Когда стоит ожидать сильные магнитные бури в ближайшее время - читайте в материале Styler.
Геомагнитная обстановка в январе относительно спокойная и после долгого перерыва Землю может затянуть магнитной бурей еще дважды. 18-19 января ожидается сильная магнитная буря, которая достигнет уровня 5.
Еще одна короткая, но сильная буря накроет Землю 23 января. Далее до конца месяца геомагнитная обстановка будет спокойной.
По данным издания Fakty, геомагнитная обстановка в конце зимы будет напряженная. Первая буря накроет Землю уже 5 февраля, и она будет очень сильной.
Следующая буря пройдет буквально следом, но она будет средней интенсивности - 7 февраля.
Еще одна сильная магнитная буря прогнозируется на 10 февраля. Последняя магнитная буря этой зимой ожидается 15 февраля - она будет слабой.
В дни магнитных бурь ощущается небольшое недомогание, головные боли, общая слабость, сонливость и трудности с концентрацией. Также магнитные бури дают такие симптомы:
Кроме того, в дни сильных магнитных бурь могут быть перебои в работе электротехники, интернета, мобильной связи.
В такие дни рекомендуется снизить физическую и психоэмоциональную нагрузку, больше отдыхать и отказаться от дел, которые требуют чрезмерных усилий.
Нужно придерживаться нормального режима дня, полноценно высыпаться и регулярно питаться. В рационе стоит больше уделить внимания овощам и фруктам, а от фастфуда, жирной и соленой пищи лучше отказаться.
Не стоит налегать на кофе и для концентрации стоит пить больше чая. Также важно соблюдать правильный водный режим.
Улучшить состояние при ухудшении самочувствия помогут: контрастный душ, зарядка, прогулка на свежем воздухе, бассейн, пробежка, ванна вечером, отдых, приятные эмоции.
Людям с хроническими заболеваниями стоит ограничить нагрузки, больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.
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